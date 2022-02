Covid, da venerdì niente mascherine all’aperto in zona bianca. Riaprono le discoteche e si torna a ballare

Da venerdì 11 niente più mascherine all’aperto, ma solo in zona bianca. E, sempre dallo stesso giorno, si potrà tornare a ballare nelle discoteche, anche se con capienza ridotta e con entrata consentita esclusivamente ai possessori del Green Pass rafforzato. i nuovi cambiamenti sono dovuti non a nuove ordinanze, bensì alla decadenza delle due precedenti, che terminano la loro efficacia il 10 febbraio.

Da quanto emerso dalle parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha promesso una riduzione delle restrizioni grazie al calo dei contagi, man mano che ci si avvicina alla primavera avremo sempre più libertà, ovviamente sempre tenendo conto dell’andamento della curva epidemiologica. Quindi l’ordinanza a firma del Ministro Roberto Speranza che obbliga l’uso della mascherina all’aperto, oltre che in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, anche in zona bianca fino al 10 febbraio non verrà prorogata. Resta ovviamente valido l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione nei luoghi chiusi e nelle zone di colore diverso dal bianco.

Mascherina all’aperto: niente più obbligo nella zona bianca

Ma, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, questo sarà appunto valido solo nelle zone bianche, che al momento sono solo tre regioni: l’Umbria, la Basilicata e il Molise. Tutto il resto d’Italia è colorato di giallo e arancione. Si discute quindi della possibilità di togliere le mascherine all’aperto il prossimo mese anche per tutti gli altri nei luoghi in cui non ci sono assembramenti, così come già avviene in numerosi stati esteri.

Le discoteche

Per quanto riguarda le discoteche, potranno finalmente riaprire dopo due anni di stop intervallato solo da una breve riapertura nell’estate 2020 e un’altra nell’autunno del 2021. Ma le regole sono rigide: la capienza dei locali è al 50% e potranno entrare solo i possessori del super Green Pass, ovvero coloro che si sono vaccinati o sono guariti dal Covid. Anche all’interno del locale bisognerà stare con la mascherina, che potrà essere tolta solo per ballare.