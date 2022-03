Mascherine al chiuso obbligatorie anche quest’estate? Per gli esperti serve una nuova proroga

Mascherine al chiuso: finalmente potremmo toglierle? In teoria dovrebbe essere così, ma non è detto. L’obbligo dovrebbe finire il 30 aprile, ma potrebbero esserci delle proroghe a causa della crescita dei contagi presente negli ultimi giorni. Intanto l’uso della mascherina resta fortemente consigliato.

Mascherine al chiuso: proroga in arrivo?

Sono molti gli esperti che temono una nuova pressione sui sistemi sanitari regionali: anche Walter Ricciardi, consulente di Roberto Speranza, Ministro della Salute. Ciò che gli italiani si chiedono, ora, è se davvero ci saranno da indossare le mascherine al chiuso anche questa estate. Vediamo insieme i vari scenari.

Le parole di Walter Ricciardi

Ricciardi si raccomanda; bisogna continuare a mantenere delle buone pratiche per combattere il Covid, non pensando che ora sia scomparso. Questi sono gli argomenti affrontanti in un’intervista a La Stampa. Ricciardi porta a esempio quei Paesi esteri che hanno ritenuto archiviate le mascherine: Gran Bretagna, Germania, Austria e Olanda ora si ritrovano in una situazione pesante. Bisogna fare il massimo per non vanificare gli sforzi fatti, questo è l’obiettivo che dobbiamo tenere a mente. Poi, per quanto riguarda una quinta ondata, è difficile fare previsioni.

“A luglio aumento dei casi esponenziale”

A tal proposito, Ricciardi sostiene che sarebbe meglio che le mascherine al chiuso restassero almeno fino a giugno. “Con i dati attuali, la rimozione della mascherina in ambiente chiusi è una mossa precoce”. C’è il rischio che “a luglio l’aumento dei casi possa essere esponenziale”, queste le sue parole. Sembrerebbe, però, che l’obbligo terminerà a maggio: l’invito di tutti, anche del Ministro Speranza, è che le mascherine si continuino a utilizzare al chiuso, almeno in determinate circostanze. Inoltre è fondamentale continuare con le terze dosi.

Leggi anche: Green Pass e Super Green Pass, cosa cambia dal 1 aprile 2022: ecco dove non servirà più