Maturità 2022 news, le ultime novità sull’Esame di Stato: cosa cambia per crediti e seconda prova

Maturità 2022. Ci sono delle sostanziali novità in arrivo per quanto concerne la prova di maturità che gli studenti dovranno affrontare alla fine di questo anno scolastico. I punti principali, ad oggi, emergono dalla bozza di ordinanza trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato. Anzitutto, i crediti del triennio e delle prove saranno equiparati, poi ci sarà la seconda prova che sarà a scelta in base all’Istituto di riferimento.

Maturità 2022: ecco le novità dal Ministero

Rimane, dunque, confermato l’impianto con le due prove scritte ed il colloquio orale. Su ciò, infatti, il Ministero non sembrerebbe aver fatto passi indietro, sebbene sia avvenuta una rimodulazione nella suddivisione dei crediti. Ora i crediti saranno 50 per il percorso scolastico svolto dallo studente nel triennio finale, e altri 50 per l’esame di stato.

Suddivisione dei crediti della prova

A loro volta, i 50 crediti della prova di Maturità 2022 saranno suddivisi tra la prova di italiano (per un massimo di 15), la seconda prova (altri 15) e l’orale che invece avrà un massimo di 20 punti. Infine, la tabella ufficiale di conversione dei crediti verrà resa nota dal Ministero solamente quando ci sarà la pubblicazione dell’ordinanza finale.