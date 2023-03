Maxi furto nella notte: si intrufolano nella sala slot e rubano la cassaforte. Bottino da 46mila euro

Un colpo grosso quello messo a segno da una banda di malviventi che è poi scappata con il lauto bottino di 46mila euro. I ladri hanno agito indisturbati nella notte, dandosi poi alla fuga con la cassaforte della sala slot oggetto di furto. Per entrare nell’esercizio hanno utilizzato un’auto come ariete riuscendo ad infrangerne la vetrata. Una volta dentro hanno asportato la cassaforte e sono poi scappati facendo perdere le proprie tracce. In corso le indagini della Polizia per risalire all’identità dei malviventi.

L’ingente furto nella sala slot

I fatti sono avvenuti lo scorso 13 marzo intorno alle 4 di notte. Siamo ai Colli Albani e precisamente in via della cave. Qui i malviventi hanno preso di mira una sala slot ed approfittando del buio della notte in pochi minuti sono riusciti a mettere a segno il colpo portandosi a casa un lauto bottino. Per entrare nell’esercizio hanno usato un’auto come ariete, una volta danneggiata la vetrina sono entrati portandosi via la cassaforte. Ad agire erano in quattro. Il colpo ha fruttato ai malviventi la bellezza di 46mila euro. Fatto scattare l’allarme, sul posto è giunta la polizia ma era ormai troppo tardi ed i ladri si erano già dileguati.

Le indagini

Per il proseguo delle indagini si riveleranno importanti le immagini di videosorveglianza della zona, grazie alle quali poter raccogliere qualche elemento utile per identificare i malviventi. Sul posto oltre agli agenti del commissariato Appio presenti anche quelli della polizia scientifica. La caccia alla banda di malviventi è aperta.