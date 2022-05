Maxi incendio ai Parioli: fiamme in un appartamento, 60enni intossicati (VIDEO)

Momenti di paura oggi nel quartiere Parioli a seguito di un vasto incendio in un appartamento. Le fiamme sono divampate circa un’ora fa al terzo piano di un palazzo. Purtroppo, a seguito del rogo due persone sono rimaste intossicate.

Incendio in via Giosuè Borsi: cosa è successo

Come detto, le fiamme sono divampate questo pomeriggio al terzo piano di un palazzo in via Giosuè Borsi, alle spalle di Viale Parioli. Sul posto sono giunte diverse pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Parioli e i Vigili del Fuoco. Per mettere in sicurezza l’area e agevolare l’intervento dei soccorsi, diverse strade sono state chiuse.

Due persone intossicate

Due le persone al momento trasportate all’Umberto I per accertamenti. Si tratta di due 60enni che si trovavano nell’appartamento al piano superiore e che hanno inalato il fumo.