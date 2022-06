Ardea, maxi incendio: alta colonna di fumo nero visibile dalla Pontina

Con l’arrivo della bella stagione gli incedi, purtroppo, non si sono fatti attendere. L’ennesimo incendio è infatti scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 27 giugno, ad Ardea.

Incendio in via Pontina Vecchia: cosa è successo

Le fiamme si sono sviluppate oggi intorno alle 13.25 in via Pontina Vecchia. Il rogo ha interessato per lo più sterpaglie, originando un alta e densa colonna di fumo nero visibile persino dalla Pontina e che ha creato negli automobilisti non poca apprensione. Fortunatamente l’incendio sembra essere rientrato. Sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area una squadra dei Vigili del fuoco di Anzio e un’autobotte di Pomezia.