Mercatini e Fiere di Natale 2021 a Roma e nel Lazio: quando aprono, dove si trovano, prezzi e orari

Nonostante le problematiche del COVID, quest’anno nella capitale tornano molti mercatini natalizi. Purtroppo alcuni resteranno chiusi, come l’ormai storico che si tiene a Piazza Navona per la Festa della Befana. Anche se la tristezza è tanta per l’assenza di questo evento in particolare, i cittadini potranno assistere ad altri splendidi mercatini. Ecco un elenco con alcuni di quelli ritenuti più belli.

Mercatini e Fiere di Natale 2021: Auditorium Parco della Musica e Vintage Market

Il primo mercatini che la nostra redazione vi propone è quello allestito all’Auditorium Parco della Musica, allestito in vista della manifestazione “Christmas World“. Gustosi cibi, gadget curiosi e un’atmosfera di pura magia. E se questo non basta, è presente anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il mercatino aprirà sabato 4 dicembre 2021 e si concluderà il 9 gennaio 2022. In questo lasso di tempo sarà possibile visitarlo tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 22.00 L’indirizzo è via Pietro de Coubertin, 30 (zona Villaggio Olimpico). Oltre a questo, non potete lasciarvi sfuggire il mercatino al Vintage Market di via Tuscolana, un evento al chiuso che prevede una parte dedicata ai prodotti gastronomici locali e un’altra dedicata al vintage al riuso con presenza di oggetti realizzati a mano tanto per la casa quanto per accessori personali. Previsti anche laboratori per i bimbi. Questo mercatino sarà aperto il 4-5, 11-12 e 18-19 dicembre, dalle 10.00 alle 20.00. L’indirizzo è via Tuscolana 179 “Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa”.

Mercatini e Fiere di Natale 2021: Solara Garden e Cinecittà World

Ancora, dal 16 ottobre è aperto il Solara Garden di Casal Palocco: un negozio con tanti articoli natalizi e che copre 4mila metri quadrati, suddiviso in varie stanze. E’ possibile richiedere, qui, decorazioni personalizzate e allestimenti per case e negozi. Il Solara Garden resterà aperto fino al 16 gennaio 2022 ed è accessibile tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.30. L’indirizzo è via di Macchia Saponara 247/249 (zona Casal Palocco). Infine, non può mancare all’appello Cinecittà World, già a tema natalizio da inizio novembre. L’intera area ospiterà diversi mercatini. Le date previste sono fino al 9 gennaio 2021 dalle ore 11 fino alle ore 19 aperto sempre nei festivi il sabato e la domenica, mentre per gli infrasettimanali è aperto l’8 dicembre, il 27, 28 e 29 dicembre e dal 3 al 7 gennaio. L’indirizzo è via Irina Alberti (zona Cinecittà).