Messaggio inequivocabile al parcheggio, scalpore dei passanti: ecco cosa citava

Messaggio inequivocabile al parcheggio, i passanti piuttosto sconvolti da quanto accaduto. Ecco che cosa citava nel dettaglio questo messaggio.

La storia che stiamo per raccontarvi arriva direttamente da Fregene, che ovviamente tutti sappiamo essere una località balneare presente sulla costa tirrenica, proprio a nord ovest da Roma.

Questa località balneare è particolarmente importante e nell’ultimo periodo ha ricevuto anche un riconoscimento.

E’ sicuramente una località molto popolare, non soltanto per i residenti della zona, ma anche per i turisti che arrivano da ogni parte del mondo e cercano nelle vicinanze di Roma un posto dove poter trascorrere delle ore in spiaggia e al mare.

Fregene, famosa località della regione Lazio

Fregene, famosa località balneare della regione Lazio è particolarmente nota per le sue rive molto lunghe, dove poter trascorrere del tempo e prendere del sole, ma anche fare una bellissima nuotata al mare.

Insomma, la Costa di Fregene offre davvero tanto e per tutti gli appassionati è possibile anche fare diverse attività come ad esempio il windsurf, ma anche il kart Surf e il surf ovviamente grazie al fatto che la zona è particolarmente arieggiata.

Sul lungomare di Fregene invece è possibile fare una bellissima passeggiata e ammirare il panorama davvero mozzafiato.

Insomma, Fregene offre veramente la possibilità di poter fare di tutto dallo sport alle passeggiate, al relax e tanto altro.

Se poi si vuole gustare qualche buon piatto tipico della tradizione gastronomica laziale, a Fregene e’ possibile farlo grazie ai tanti ristoranti, ma anche locali e bar che si trovano proprio sulla spiaggia e che offrono tante varietà di pesce fresco.

Cosa fare nella famosa località balneare

Durante l’estate ovviamente ci sono anche tante feste ed eventi organizzati proprio sulla spiaggia e di certo potete ben capire che non ci sia annoia mai.

Per chi non vuole utilizzare l‘auto, è possibile affittare delle biciclette, che sicuramente permetteranno di vivere ancor meglio il luogo.

Per non parlare dei tramonti sulla spiaggia che regalano una vista davvero mozzafiato.

Ma torniamo a quanto accaduto pochi giorni fa in questa località balneare molto famosa della Regione Lazio.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sono veramente in pochi ad utilizzare l’auto a Fregene visto che per lo più si cammina a piedi o comunque con monopattini e biciclette.

C’è anche un motivo per cui le auto a Fregene non sono poi così particolarmente frequenti e ci riferiamo al costo del parcheggio.

Parcheggio di Fregene, il cartello inequivocabile

Proprio in un parcheggio di Fregene nei giorni scorsi effettivamente è spuntato un cartello anche particolarmente fastidioso. In molti lo hanno considerato troppo selettivo. Ma per quale motivo?

A fare la segnalazione è stata una pagina Instagram ovvero la @theromanpost, dopo che una ragazza ha visto e fotografato il cartello in questione.

Il cartello in questione dice “Parcheggio solo smart“. Insomma, questo parcheggio seppur pubblico e quindi destinato a tutte le automobili automobili diceva che in realtà quest’aria fosse destinata soltanto alle Smart con tanto di auto raffigurata, ovviamente quella specifica a due posti.

La pagina Instagram in questione ha così condiviso questa foto, con su scritto un commento da parte della persona che ha fotografato il cartello.

“Dimmi che sei a Fregene senza dirmi che sei a Fregene”. Questo è il commento scritto dalla ragazza che è si trovava a Fregene e che ha visto questo castello non ha potuto non fotografarlo e poi pubblicarlo sui social.

Di cartelli strani in quest’ultimo periodo ne abbiamo visto veramente tanti sui social. Cartelli stravaganti, strani, curiosi e ironici che inevitabilmente finiscono sui social diventando virali.

Un tempo possibilmente di cartelli strani il mondo ne ero pieno, ma non avevano larga diffusione e non si conosceva l’esistenza, cosa che avviene adesso grazie ai social.

Questo è uno dei tanti apparsi in questi giorni sui social e arriva direttamente da Fregene, località che al momento è stracolma di gente, turisti e residenti che hanno letteralmente preso d’assalto le spiagge ed il mare, in vista del Ferragosto.