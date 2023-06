Meteo, in arrivo forti rovesci temporaleschi in queste zone: brutta sorpresa per loro

Gli esperti meteorologi hanno affermato che il prossimo ponte di Pietro e Paolo sarà all’insegna del maltempo in diverse zone d’Italia.

Secondo recenti previsioni, il prossimo ponte di San Pietro e Paolo, nella località romana sarà rovinato da un improvviso fenomeno temporalesco. In particolare il mal tempo interesserà tutta la zona del Centro e del Nord Italia. La situazione meteorologica sta a cuore a tutti gli italiani, che attendono questo ponte per potersi godere alcuni giorni di relax e divertimento. Il meteo, in tema di vacanze e gite fuori porte, gioca sempre un ruolo essenziale.

Tendenza meteo a fine giugno

Nell’ultima settimana del mese di giugno, si assisterà a un peggioramento delle condizioni meteo. Ciò per via dell’arrivo di una perturbazione che investirà buona parte della nostra Penisola. Tali fenomeni più o meno intensi, in base alla zona, saranno accompagnati da aria fresca e temperature più basse.

Il primo weekend del mese di luglio, sarà caratterizzato da una nuova ondata di forti piogge e progressivo calo delle temperature. Dato che nel mese di giugno le temperature hanno spesso superato i valori stagionali, con la nuova perturbazione scandinava, ritorneranno in linea con la media di stagione.

L’anticiclone Scipione, sta per cedere il posto all’incertezza e all’instabilità. Gli esperti del settore, hanno reso noto che la perturbazione, caratterizzata da nuvolosità e bervi fenomeni temporaleschi, interesserà tutta la zona Alpina. Pure il Sud d’Italia e le isole Maggiori saranno colpite da fenomeni piovosi e instabilità.

Previsioni per il ponte di San Pietro e Paolo

L’estate 2023, sopraggiunta dove un inverno un po’ anomalo, pare sarà all’insegna di sempre più frequenti masse d’aria calda proveniente dall’Africa. Tuttavia si assisterà a frequenti fenomeni temporaleschi, per cui meno torrida.

In seguito a un periodo di condizioni meteo piuttosto stabili, con l’avvicinarsi dell’imminente ponte di San Pietro e Paolo pare che il tempo inizierà a ritornare instabile. Nei mesi scorsi si è assistito a fenomeno temporaleschi improvvisi, ai cui si sono susseguite ondate di forte caldo.

La zona della costa adriatica, pare sia quella più colpita da possibili piogge e nubi sparse. L’estate sembra proprio non voler decollare del tutto, per via di perturbazioni che interesseranno soprattutto le regioni del Nord del Paese.

Dopo un iniziale fenomeno temporalesco sulle zone a Nordovest, caratterizzato da piogge e vento, il maltempo si sposterà verso le aree del Nordest e del Centro. Le giornate peggiori, ricche di acquazzoni e temporali, sono quelle del fine settimana. Le regioni del Centro e del Sud, dovrebbero essere colpite in misura minore dal maltempo, mantenendo le temperature sempre piuttosto elevate.

Tendenza meteo primi di Luglio

Le intense e soffocanti ondate di caldo del mese che sta per finire, cederanno il posto a nuove correnti di aria fresca e intense precipitazioni. Chiaramente per via dello scontro tra masse d’aria opposte, non sono escluse grandine e forte vento.

Pare che la stagione estiva, con temperature roventi e temperature al di sopra della media, tipica degli anni passati, cederà il posto a un’estate con diversi e rapidi cambiamenti climatici. Durante le prime settimane di Luglio sono previste ancore piogge e temporali, soprattutto nelle regioni del Centro.

La situazione meteorologia in Italia nei primi giorni di luglio, vede il Paese spaccato in due parti. Infatti le zone del Nord, saranno attraversate da correnti instabili che causeranno temporali e nuvolosità.

Nelle zone del Centro e Sud, si assisterà a una nuova ondata di caldo, che porterà i valori al di sopra delle medie stagionali. In genere, si può affermare che tutto il Sud d’Italia sarà caratterizzato da tempo stabile e venti caldi. Nei mesi di luglio e agosto, sono previste temperature molto alte al Sud, che si attesteranno attorno ai quaranta gradi.