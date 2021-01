Meteo Lazio, allerta gialla per domani: “Nevicate fino a quote collinari”

Neve nel Lazio anche a bassa quota, la Protezione Civile dirama un avviso di allerta gialla per domani, venerdì 15 gennaio 2021. “Dalle prime ore di domani e per le successive 6-12 ore si prevedono sul Lazio nevicate fino a quote collinari, con accumuli generalmente deboli”.

Leggi qui il bollettino meteo della Regione Lazio

Meteo Roma domani 15 gennaio 2021

Chi sperava tuttavia nelle neve a Roma rimarrà deluso. Troppo alte le temperature – che continueranno ad aggirarsi intorno ai 10 gradi di massima – che tuttavia subiranno un brusco calo nel weekend che porteranno picchi fino a -3 gradi nelle minime.

Ma che tempo farà domani a Roma? Nella Capitale il tempo sarà incerto e non si escludono temporali in mattinata (con percentuali di precipitazioni secondo il sito weather.com fino al 35%) mentre nel pomeriggio sarà prevalentemente nuvoloso.

Leggi anche: Neve a Roma, possibile nevicata a gennaio 2021: le previsioni meteo per i prossimi giorni

Niente neve a Roma, solo freddo

Diverso il discorso nel fine settimana dove il tempo sarà soleggiato anche se con temperature più rigide. Il meteo dell’aeronautica militare conferma la possibilità concreta domani di temporali mentre evidenzia una percentuale praticamente nulla di precipitazioni nel fine settimana. Insomma, anche se farà freddo (la massima toccherà appena i 5-6 gradi) la neve, almeno per adesso, non lambirà la Capitale.