Meteo, le previsioni per il weekend: Italia divisa tra caldo africano e temporali sabato 4 e domenica 5 giugno

Che tempo farà il primo weekend di giugno? Con le temperature già a livelli estivi ormai da giorni sono in molti che decideranno nel fine settimana di concedersi qualche ora di relax soprattutto al mare. Ma non dappertutto sarà così: l’Italia infatti risulterà infatti spaccata a metà, divisa tra il caldo africano e piogge anche di forte intensità. Ecco dunque tutte le previsioni.

Caldo africano sabato 4 e domenica 5 giugno 2022

Chi la pioggia ormai non la vede da tempo, salvo qualche sporadico episodio, è l’area centro meridionale dove sarà ancora il caldo a farla da padrone. Le temperature, secondo quanto riportato da Il Meteo.it raggiungeranno anche i 35°, con picchi addirittura sopra i 40° in Sicilia, Puglia e Sardegna. A provocare l’innalzamento della colonnina di mercurio l’anticiclone africano Scipione che inizierà a manifestare i suoi effetti sulla penisola.

Dove pioverà nel primo weekend di giugno

Contemporaneamente però, spiegano gli esperti, ci sarà anche un’incursione di aria più fresca e instabile in quota che si faranno sentire specie al nord ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta in testa). Temporali potrebbero verificarsi sulle Alpi e in estensione sulle vicine pianure. Massima allerta per il rischio grandinate.