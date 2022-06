Sarà una Festa della Repubblica all’insegna del sole e del caldo quella di domani giovedì 2 giugno 2022. Il bel tempo ci accompagnerà infatti per le prossime 24 ore sia per chi rimarrà in città a Roma sia per chi deciderà di spostarsi verso il mare.

Previsioni del tempo per domani a Roma

Secondo le mappe di Centro Meteo Italiano domani a Roma avremo condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e sole prevalente anche al pomeriggio. In serata le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +15°C e +34°C.

Meteo Lazio 2 giugno 2022

Nel resto della Regione il tempo sarà in prevalenza stabile con ampi spazi di sereno su gran parte del Lazio in mattinata. Sole prevalente su coste e zone interne anche al pomeriggio, salvo isolati acquazzoni al confine con l’Abruzzo. Asciutto in serata con cieli generalmente sereni su tutto il territorio.

Le previsioni del tempo per la Festa della Repubblica sul litorale romano

Per chi deciderà di trascorrere la giornata al mare che tempo dovrà aspettarsi nello specifico? Ecco che tempo farà nelle zone tradizionalmente più gettonate da nord a sud nel Lazio, fermo restando che quasi ovunque sarà bel tempo.

Anzio e Nettuno

Sole e temperatura di circa 28°. Vento intorno agli 8km/h.

Ostia e Fiumicino

Colonnina di mercurio che sfiorerà i 30° con vento intorno ai 5km/h.

Pomezia e Ardea

Anche qui caldo e sole con temperature intorno ai 28°. Vento intorno ai 6km/h.

Ladispoli e Cerveteri

Temperature di 30° o poco meno, vento vicino ai 5km/h.

Provincia di Latina

Ancora più caldo nella parte sud della Regione. In provincia di Latina le temperature supereranno i 30°. Venti anche qui molto deboli.