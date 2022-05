Tutto (quasi) pronto per la Festa della Repubblica, una ricorrenza importantissima per gli italiani. Come sempre nella Capitale il 2 giugno ci sarà la classica parata sui Fori Imperiali, dopo il sorvolo delle Frecce Tricolori: gli occhi, quindi, vanno puntati al cielo perché lo spettacolo è assicurato, quello che ogni volta meraviglia e stupisce. Ma quando iniziano le celebrazioni? E dove è possibile seguire gli eventi in diretta?

Il programma della Festa della Repubblica a Roma

I festeggiamenti per la Festa della Repubblica nella Capitale inizieranno già domani, mercoledì 1 giugno: alle 18.30, infatti, è previsto un concerto al Quirinale, dove si esibirà l’Orchestra del teatro La Fenice di Venezia. L’evento sarà preceduto da un saluto di Mattarella, che verrà trasmesso in diretta su Rai 1 (e in streaming sulla piattaforma Rai Play).

Quando ci sono le Frecce Tricolori

Il 2 giugno, invece, si entrerà nel vivo della ‘festa’, che inizierà già alle 9.15. Sergio Mattarella a quell’ora deporrà una corona d’alloro con il nastro tricolore sull’Altare della Patria, poi in cielo ci sarà il meraviglioso sorvolo delle frecce tricolori. Il Presidente, in un secondo momento, riceverà in via di San Gregorio i reparti schierati e assisterà alla tradizionale parata militare dalla tribuna presidenziale. L’evento dovrebbe essere trasmesso in diretta su Rai 1.

Dove vederle a Roma? I posti migliori

Ma qual è il punto migliore per vedere le frecce tricolori a Roma? Ecco di seguito le location ‘strategiche’, quelle che faranno da sfondo a uno spettacolo, che ogni volta lascia senza parole:

Il Palazzo dell’Aeronautica in viale dell’Università

Il Gianicolo

il Pincio o il Giardino degli Aranci.

O il centro, quindi proprio nei pressi dell’Altare della Patria.

Quali sono le strade chiuse: orari bus e metro il 2 giugno 2022 a Roma

Spettacolo sì, ma anche strade chiuse, autobus deviati e qualche disagio per i cittadini. Per la consueta cerimonia nell’area dei Fori Imperiali, come fa sapere Roma Mobilità, già da domani ci saranno divieti di sosta e sgombero dei mezzi eventualmente presenti:

nell’area dei Fori e piazza Venezia, comprese via del Plebiscito, piazza Ara Coeli, via dei Fornari, via di Sant’Eufemia.

Piazza Madonna di Loreto, vicolo di San Bernardo.

Divieti di sosta anche a via Caetani, via dei Funari, via dei Falegnami. E ancora, nelle aree di Caracalla, Circo Massimo, Bocca della Verità.

Ma non finisce qui. Oltre alla chiusura di via dei Fori Imperiali, nelle prime ore di giovedì 2 giugno ci saranno limitazioni alla circolazione, che scatteranno:

nell’area di piazza Venezia, a via di San Gregorio, a Bocca della Verità, al Circo Massimo e a Caracalla.

Chiusure anche su via dei Fornari, via di Sant’Eufemia e vicolo di San Bernardo.

Chiuso un tratto della Colombo

Nella mattinata di giovedì le corsie centrali della via Colombo, nel tratto tra via Laurentina e Porta Ardeatina saranno chiuse al traffico. Al Quirinale, invece, saranno chiuse al traffico via Ventiquattro Maggio, via del Quirinale, via della Dataria, via Ferrara e via della Consulta (tratto da via del Quirinale a via Piacenza).

La metro B resta attiva

Una nota positiva c’è: il 2 giugno i lavori che stanno interessando la metro B saranno sospesi. Quindi, il servizio su tutta la linea sarà attivo per l’intera giornata. Ma per quanto riguarda gli autobus Atac, in base alle indicazioni della Questura, sta definendo il piano trasporti per questa giornata speciale, quindi è sempre bene consultare il sito ufficiale prima di mettersi in viaggio. Perché il rischio di deviazioni o corse cancellate esiste.