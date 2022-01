Meteo, neve a fine gennaio 2022 in Italia: previsioni, Regioni a rischio e accumuli previsti

Meteo. Proprio in queste ore è si sta evolvendo un fronte di aria fredda in discesa dalla Russia e pilotato da intense correnti artiche. Oltre al freddo estremo, tornerà poi anche la neve che potrebbe investire anche il nostro Bel Paese. Sono alcuni, in particolare, i settori del nostro Paese che saranno particolarmente assoggettate a queste forte stretta invernale. Insieme al freddo potremmo assistere ad una curiosa configurazione meteo che raramente si verifica: l’Adriatic Snow Effect (ASE), letteralmente effetto neve del Mare Adriatico. Questo fenomeno molto particolare si verifica, durante la stagione invernale, quando masse d’aria molto fredde e secche come quelle che provengono dal Circolo Polare Artico transitano sulla superficie dei nostri mari. Soprattutto se sospinte da venti di Bora e Tramontana.

Neve in vista? Il meteo lo conferma

Stando agli ultimi dati a nostra disposizione, a partire da oggi martedì 25 gennaio potrebbero venirsi a creare le condizioni ideali per il tipico effetto ASE (Adriatic snow effect), con il rischio più che concreto di vedere la neve fino a quote bassissime: le regioni maggiormente favorite per l’imbiancamento invernale saranno quelle del versante adriatico. In particolar modo Molise e Puglia, ma con possibili sfondamenti delle precipitazioni fin su Basilicata e Calabria.