Meteo San Valentino 2022, le previsioni del tempo fino al 14 febbraio: freddo, pioggia e neve in arrivo

Meteo San Valentino 2022, ecco le previsioni del tempo fino al 14 febbraio. Tempo instabile e altalenante nelle temperature in queste ore lungo lo Stivale ma cosa accadrà nei prossimi giorni? C’è da capire infatti se l’inverno è già “pronto” per lasciare spazio al clima primaverile o se, al contrario, nuove ondate di freddo ci riporteranno in linea con la stagione. Ebbene, secondo le ultime previsioni l’ipotesi più accreditata sarebbe la seconda con nuove nevicate e piogge attese fino a metà mese.

Freddo, pioggia e neve in arrivo a febbraio 2021

L’irruzione di una nuova massa d’aria di origine artica potrebbe fare capolino, secondo il sito specializzato IlMeteo.it, proprio intorno a San Valentino. Proprio in quei giorni infatti potrebbe registrarsi una nuova ondata di freddo accompagnata da precipitazioni abbondanti ma soprattutto di nevicate anche fino a bassa quota.

Meteo San Valentino 2022: le previsioni del tempo fino al 14 febbraio

Nel prossimo weekend, quello del 5 e 6 febbraio, il cielo sarà nuvoloso in gran parte della penisola mentre al sud pioverà. Tempo in miglioramento domenica, con il ritorno del sole, mentre dall’inizio della settimana prossima, quella che ci porterà a San Valentino per l’appunto, arriverà come detto una nuova ondata di freddo.

