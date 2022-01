Previsioni Neve febbraio 2022, in arrivo fiocchi a bassa quota: meteo Italia nel dettaglio

Previsioni Neve febbraio 2022, in arrivo fiocchi a bassa quota, ecco il meteo Italia nel dettaglio. Il mese di febbraio si sa è particolarmente atteso per chi ama la neve. Vediamo dunque se anche il 2022 manterrà la promessa cercando di individuare soprattutto quali saranno le zone dove con più probabilità cadranno i fiocchi.

Previsioni Neve febbraio 2022: dove e quando nevicherà

Nelle prossime ore una nuova ondata di freddo caratterizzerà il nostro Paese. Secondo il portale IlMeteo.it arriveranno già le prime nevicate sull’arco alpino di confine fino a fondovalle con fiocchi su Alto Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia. Con il passare delle ore, da martedì 1 febbraio, il peggioramento inizierà a scendere verso il centro-sud.

Si avrà così un mix di freddo e precipitazione con fenomeni fino a quote collinari e forse qualcosa in meno. Tra i 300-400 metri tra Abruzzo e Molise, sopra gli 800 guardando a Campania e Calabria ad esempio. Il maltempo completerà quindi la discesa arrivando alle Isole.

Neve a Roma e nel Lazio: fiocchi in arrivo a Febbraio?

Facciamo infine il punto sul Lazio e su Roma. In tanti sperano che a febbraio, come accaduto l’ultima volta ormai quattro anni fa, la neve possa tornare a imbiancare la Capitale. Ma sarà così? Nel Lazio oggi, lunedì 31 gennaio 2022, sono attese precipitazioni piovose. La neve arriverà nelle ore pomeridiane e serali nelle zone subappenniniche come spiega il sito MeteoLazio. La quota neve è fissata tra i 1.100 e 1.200 metri. Per sapere infine come evolverà la situazione nel corso del mese non ci resta che attendere i prossimi giorni quando il quadro inizierà ad essere più chiaro.