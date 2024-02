Metti una graffetta negli occhiali rotti e stupisci del risultato

Continua il nostro viaggio alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi, a dire la verità, parliamo di qualcosa che non ha a che fare né con la Capitale d’Italia, né tantomeno con la nostra regione. Parliamo di un trucco: basta una goccia di super colla per riparare le stanghette degli occhiali rotte. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio di cosa si tratta.

In questo articolo verranno illustrate alcune modalità per riparare gli occhiali rotti.

Come riparare gli occhiali rotti

E’ un problema comune sulle montature degli occhiali in plastica rompersi verso il centro. Per prima cosa, dobbiamo proteggere la nostra lente. Per fare ciò, possiamo usare un tovagliolo di carta. Poi, un po’ di colla. Ne basta una goccia. Mantenere la posizione per circa 30 secondi. Aggiungiamo poi un po’ di colla extra sul lato opposto. Sembra che sia ok, ma facciamo ora un test più realistico.

Non è ancora molto resistente. Vediamo, quindi, come fare una riparazione migliore. Ricordatevi sempre di utilizzare una mascherina durante la saldatura della plastica. All’inizio non esercitiamo troppa pressione. Lasciamo che la clip si riscaldi ed entrerà lentamente nella plastica. Usiamo poi anche un po’ di vaselina. Facciamo lo stesso test di prima. Ottmo, adesso è una riparazione molto solida.

Le altre modalità di riparazione

La seconda modalità di riparazione degli occhiali rotti accade solitamente in quanto la piccola vite cade. Ma possiamo risolvere momentaneamente il problema con una semplice graffetta. Aggiungiamo solo una goccia di colla per sicurezza. Funziona quasi come nuovo. Mi raccomando di fare attenzione a non mettere troppa colla nelle stanghette degli occhiali, altrimenti poi l’apertura sarà molto difficoltosa e otterrete l’effetto contrario rispetto a quello voluto.

Come togliere i graffi dalle lenti

In un altro articolo, ci siamo occupati di come togliere i graffi dalle lenti. Ripercorriamolo allora, per chi se lo fosse perso. Prima di entrare nel focus specifico di questo metodo fai-da-te occorre fare una doverosa precisazione. Questo trucco infatti, che peraltro si può trovare in molti tutorial online, non possiamo consigliarlo in presenza di lenti particolari, come quelle che, ad esempio si anneriscono al sole. Per il resto però, trattandosi di ingredienti comuni, non ci dovrebbero essere ulteriori controindicazioni.

E allora procediamo. Per far tornare i vostri occhiali quelli di un tempo, come appena usciti dall’ottico, vi servirà della vaselina e un po’ di dentifricio sbiancante (per la marca non ci sono particolari indicazioni). A questo punto preparate il composto miscelando i due elementi – un cucchiaio abbondante di vaselina e più o meno nella stessa proporzione il dentifricio – spalmandolo infine su tutta la superficie delle lenti.

Occhiali come nuovi

Adesso occorrerà aspettare circa 40 minuti. Mi raccomando: nell’applicare la mistura non lesinate con il prodotto e spargetelo in modo uniforme su tutta la superficie. Il tempo d’attesa è necessario affinché il dentifricio si indurisca sul vetro. Cosa vi servirà arrivati a questo punto? Alcuni panni: uno asciutto, uno umido e uno in microfibra con i quali pulire, nella sequenza citata, il nostro occhiale. Ebbene adesso, se la procedura è stata svolta correttamente, avremo di nuovo le nostre lenti in “forma smagliante”. Proprio come quando li avevamo comprati.