Miss Italia, vince Lavinia Abate: ha 18 anni ed è di Roma

Miss Italia 2022 è Lavinia Abate. La nuova reginetta di bellezza, appena incoronata, è una splendida ragazza di Roma di 18 anni. La 18enne è arrivata alle finali dopo aver conquistato la fascia di Miss Lazio e, prima, il titolo nazionale di Miss Eleganza.

Miss Italia 2022, chi è Lavinia Abate

La nuova Miss Italia si è raccontata durante questa serata, condotta dal giornalista Salvo Sottile e andata in diretta streaming sui canali social del programma. E’ una studentessa di liceo, dove frequenta l’ultimo anno. Ama la danza, che pratica ormai da 12 anni. L’arte è comunque nelle sue corde: studia infatti anche canto e musica. Il suo sogno è diventare compositrice o cantautrice o una compositrice. La sua vita, però, non è stata sempre rosa e fiori. Da adolescente è stata costretta a indossare il busto terapeutico per 5 anni. Si è trattato di un qualcosa che “mi ha segnato profondamente, rendendo quell’età ancora più difficile”, ha raccontato nel backstage.

Lavinia Abate ha preso il posto di Zeudi di Palma, Miss Italia in carica, proclamata lo scorso febbraio. E’ stata lei a cedere la corona alla nuova vincitrice. La serata si è svolta a Roma, al centro congressi multimediale dell’hotel Crowne Plaza Rome St. Peter’s. L’incoronazione è avvenuta per mano di Massimo Boldi, presidente della giuria.

La giuria

Della giuria, oltre a Massimo Boldi, facevano parte anche all’attrice Fioretta Mari e l’imitatrice Francesca Manzini. Sul palco hanno sfilato 21 candidate, una per regione. Si tratta delle finaliste che hanno passato le semifinali che si sono svolte a Fano, frutto di numerose selezioni regionali.

Sul podio sono arrivate altre due splendide ragazze. Carolina Vinci, seconda classificata: è Miss Sardegna e Miss Cinema. Dietro di lei, al terzo posto, Virginia Cavalieri, Miss Emilia Romagna.