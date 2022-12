Chi ha vinto Miss Italia 2022? Il nome della vincitrice

Chi ha vinto il titolo di Miss Italia 2022? Se lo domandano probabilmente in molti perché proprio questa sera, dopo non poche polemiche, si è tenuta la finale del concorso di bellezza, quello che fino a poco tempo fa veniva trasmesso in onda e in diretta su Rai 1. Chi delle 21 finaliste, che provengono da ogni Regione, ha preso il posto della vincitrice del 2021, Zeudi di Palma?

Miss Italia 2022, stasera la finale: chi sono le finaliste, orario e dove vederla in diretta tv

Chi è Miss Italia 2022

Dopo diverse selezioni, oggi a Roma, nei saloni del Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Roma St. Peter’s si è tenuta la finale di Miss Italia. Che è stata trasmessa in diretta streaming, a partire dalle 19, sui canali ufficiali dello show e sui social media. Finaliste ben 21 ragazze, che provengono da tutte le regioni del nostro Paese. Ecco, però, prima di conoscere la vincitrice, l’elenco delle ragazze che questa sera sono salite sul palco:

Piemonte: Giulia Giada Cordaro,

Valle d’Aosta: Francesca Poma,

Lombardia: Martina Broggi,

Trentino Alto Adige: Eleonora Lepore,

Friuli Venezia Giulia: Maria Franceschi,

Veneto: Anna Tosoni,

Liguria: Mariela Nunez,

Emilia Romagna: Virginia Cavalieri,

Toscana: Arianna Polidori,

Umbria: Cecilia Alma Levita,

Marche: Glelany Cavalcante,

Abruzzo: Beatrice Gioia,

Molise: Azzurra Gallinari,

Lazio: Lavinia Abate,

Campania: Noemi Pirozzi,

Basilicata: Roberta Albano,

Puglia: Anna Pia Masciaveo,

Calabria: Vanessa Foti,

Sicilia: Anita Lucenti,

Sardegna: Carolina Vinci,

Federica Maini.

Tra di loro si nasconde Miss Italia 2022!

Le fasce già assegnate

Le fasce, quelle speciali, sono state già assegnate. Quella di Miss Coraggio è stata data a Marta Fenaroli e Zari Mastruzzo, quella di Miss Simpatia a Nicole Schiralli. E ancora, Miss Talento è Lucrezia Di Matteo, Miss Social è Sara Pilla.

Chi ha vinto

A vincere la fascia più ambita, quella di Miss Italia, è stata la diciottenne romana Lavinia Abate. Studentessa di liceo, dove frequenta l’ultimo anno. Ama la danza, che pratica ormai da 12 anni. L’arte è comunque nelle sue corde: studia infatti anche canto e musica. Il suo sogno è diventare compositrice o cantautrice o una compositrice.