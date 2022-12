Miss Italia 2022, stasera la finale: chi sono le finaliste, orario e dove vederla in diretta tv

Anche quest’anno torna il concorso di bellezza più atteso: Miss Italia. Si tratta della 83esima edizione arrivata ormai alle battute finali. La serata conclusiva in programma stasera, 21 dicembre, dal Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s verrà trasmessa in diretta streaming sui canali digitali ufficiali a partire dalle 19. A sfidarsi per conquistare la fascia di Miss Italia saranno ben 21 finaliste provenienti da tutta Italia.

In 21 si contenderanno il titolo di Miss Italia

L’appuntamento di stasera decreterà la vincitrice assoluta del concorso che ha visto già le sezioni regionali e le prefinali a Fano. La diretta di stasera decreterà la vincitrice assoluta della kermesse, mentre sono state già assegnate le face per i riconoscimenti unici, quali: Miss Coraggio 2022 è stata data a Marta Fenaroli e Zari Mastruzzo, quella di Miss Simpatia 2022 a Nicole Schiralli, quella di Miss Talento 2022 a Lucrezia di Matteo. Miss Social 2022, la veneziana Sara Pilla. Quest’ultima si occuperà del commento social della serata di stasera.

Chi sono le finaliste del concorso

Conduttore del concorso, organizzato da Patrizia Migliani, è Salvo Sottile. Lo slogan di quest’anno è “La Bellezza dei Valori”. Ma andiamo a vedere come si chiamano e da dove vengono le ventuno finaliste che si contenderanno il titolo di Miss Italia: Piemonte: Giulia Giada Cordaro, Valle d’Aosta; Francesca Poma, Lombardia: Martina Broggi, Trentino Alto Adige: Eleonora Lepore, Friuli Venezia Giulia: Maria Franceschi, Veneto: Anna Tosoni, Liguria: Mariela Nunez, Emilia Romagna: Virginia Cavalieri, Toscana: Arianna Polidori, Umbria: Cecilia Alma Levita, Marche: Glelany Cavalcante, Abruzzo: Beatrice Gioia, Molise: Azzurra Gallinari, Lazio: Lavinia Abate, Campania: Noemi Pirozzi, Basilicata: Roberta Albano, Puglia: Anna Pia Masciaveo, Calabria: Vanessa Foti, Sicilia: Anita Lucenti, Sardegna: Carolina Vinci, Roma: Federica Maini.