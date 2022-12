Miss Italia 2022, la finale il 21 dicembre a Roma: chi sono le finaliste e dove vedere l’evento in diretta

Sta per arrivare la finale del concorso di bellezza più ambito e atteso d’Italia: Miss Italia 2022, che si svolgerà il 21 dicembre Roma. L’evento si svolgerà nella lussuosissima location del resort a 4 stelle Crowne Plaza Roma – St. Peter’s e sarà condotto dal giornalista Salvo Sottile.

Chi sono le finaliste in gara?

Come da tradizione, ci sono 21 ragazze, ognuna proveniente da una diversa regione italiana, che rappresentano le diverse bellezze da nord a sud. La fase precedente alla finale, durante la quale le giovani sono state scelte, si è svolta pochi giorni fa a Fano, nelle Marche. E’ stato lì, nella spettacolare location che vedeva come sfondo l’arco di Augusto, che c’è stata la proclamazione delle vincitrici che hanno avuto accesso alla fase successiva della competizione. Ecco i nomi delle finaliste e delle riserve:

PIEMONTE

1. Giulia Giada Cordaro

2. Alessandra Boassi

3. Arianna Roselli

VALLE D’AOSTA

1. Francesca Poma

2. Ludovica Tullio

3. Chiara Pertile

LOMBARDIA

1. Martina Broggi

2. Gaia Zamparelli

3. Marta Fenaroli

TRENTINO ALTO ADIGE

1. Eleonora Lepore

2. Michelle De Pinto

3. Angelica Lazzerini

FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Maria Franceschi

2. Alice Toniutti

3. Jannet Antonia Belabed

VENETO

1. Anna Tosoni

2. Yassine Gueye

3. Lucia Lorenzin

LIGURIA

1. Mariela Nunez

2. Sara Hitaj

3. Nicole Barbagallo

EMILIA ROMAGNA

1. Virginia Cavalieri

2. Lara Boselli

3. Greta Mamini

TOSCANA

1. Arianna Polidori

2. India Piccinetti

3. Linda Duville

UMBRIA

1. Cecilia Alma Levita

2. Clelia Andreucci

3. Nicole Pippi

MARCHE

1. Glelany Cavalcante

2. Giada Preziuso

3. Jeyzel Ann Reyes

ABRUZZO

1. Beatrice Gioia

2. Giorgia (Xhorxha) Gjinaj

3. Siria Di Giacomo

MOLISE

1. Azzurra Gallinari

2. Antonella Iaffaldano

3. Marta Porreca

LAZIO

1. Lavinia Abate

2. Carolina Stigliano

3. Swami Ciucci

MISS ROMA

1.Federica Maini

2. Melania Ciano

3. Marta Antonucci

CAMPANIA

1. Noemi Pirozzi

2. Jasmine D’Aniello

3. Filomena Venuso

BASILICATA

1. Roberta Albano

2. Valentina Boccarelli

3. Lucia Traficante

PUGLIA

1. Anna Pia Masciaveo

2. Giorgia Polimeno

3. Isabella Lapenna

CALABRIA

1. Vanessa Foti

2. Noemi Casella

3. Zari Mastruzzo

SICILIA

1. Anita Lucenti

2. Anastasia Pellegrino

3. Alice Carbonaro

SARDEGNA

1. Carolina Vinci

2. Jessica Molino

3. Matilde Soro

Dove guardare lo show

Con grande dispiacere la Rai non ha accettato di trasmettere lo show in diretta televisiva, lo spettacolo sarà visibile in streaming sulle varie piattaforme social dal canale ufficiale di Miss Italia. Ci sarà comunque modo di seguire l’evento in diretta attraverso i social. La diretta inizierà alle 19 su Facebook, Instagram, YouTube e sul sito ufficiale di Miss Italia. La manifestazione in diretta sarà replicata in cross-posting su Facebook anche da altri partner, mentre su Instagram ci sarà una parte speciale dedicata alle interviste delle ragazze nel backstage, così sarà possibile ascoltare in diretta le loro parole e le loro emozioni. C’è grande attesa per la finale di questa 83esima edizione del festival, che non si è fermato nemmeno durante il Covid e continua, ogni anno, ad eleggere la ragazza più bella d’Italia.