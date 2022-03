Monterotondo, scoperte a spacciare cocaina: nei guai due donne

Spaccio “al femminile” nella zona di Monterotondo: i carabinieri della Sezione Operativa nel Centro Storico di Monterotondo hanno colto due donne che spacciavano cocaina. Una delle due è stata arrestata, mentre per l’altra è scattata la denuncia. I militari hanno inoltre sequestrato diverse dosi di cocaina e e hashish a ben nove persone, sempre all’interno del Centro Storico. I nove sono stati segnalati come assuntori.

Spaccio nel Centro Storico: i fatti

E’ all’interno della Stazione di Palombara Sabina che è stata colta in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina: non solo, la donna stava anche violando la misura di obbligo di dimora in Palombara. Ciò ha portato all’aggravamento della misura e al suo arresto: la donna è stata sottoposta ai domiciliari. Sempre nel corso di questa attività nel Centro Storico è stata denunciata un’altra donna: anche lei è stata “beccata” mentre spacciava la “polvere bianca”. Una volta perquisita sono stati trovati 8 grammi di cocaina.

