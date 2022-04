Morlupo piange Giulio: il coach di pallavolo amato da tutti

Lutto a Morlupo a causa della morte di Giulio, l’amato coach della squadra maschile ASD Lupi di Marte. La scomparsa dell’allenatore lascia una ferita e un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva o aveva avuto modo di scambiare due parole con lui.

Giulio era infatti una persona molto stimata e ben voluta. C’è chi vedeva in lui un amico, un cugino o addirittura un fratello sempre pronto a prestare conforto nel momento del bisogno. Era in un unica espressione, una persona speciale.

Lutto a Morlupo per la morte dell’amato coach Giulio

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che nel corso di queste ore stanno arrivando sui social. Un sentito ringraziamento arriva anche dal comune cittadino: ‘Semplicemente grazie, dal profondo del nostro cuore, per tutto quello che generosamente hai fatto, con intelligenza, sensibilità e concretezza, per la Comunità marlupese. E non solo’.

Il ricordo dell’Associazione ASD Lupi di Marte

Il ricordo di Giulio è inoltre ben impresso nelle menti dell’Associazione dilettantistica di pallavolo ASD Lupi di Marte che lo definiscono come un amico:

‘Mai avremo pensato di dover salutare così un amico. Quell’amico cui tutti siamo legati e che, direttamente e indirettamente, ci ha fatti incontrare e unire. È difficile pensare che non potremo più scambiare quattro chiacchiere sulla nostra comune passione, o chiederti un semplice consiglio, ma ci consola il fatto che tutto questo che oggi abbiamo è grazie a te, e forse da domani avremo modo di tornare a vivere ricordandoci di te. Ma oggi no, oggi c’è solo tristezza e lacrime per un amico che non c’è più. Ciao rompicoach!’

Foto dalla pagina ASD Lupi di Marte