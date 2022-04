Si sono tenuti oggi i funerali di Leonardo Lamma, il ragazzo morto lo scorso 7 aprile in un incidente a Corso Francia. L’ultimo saluto al 19enne si è celebrato nella chiesa Gran Madre di Dio. Qui le note dei Guns N’Roses hanno accompagnato l’uscita del feretro, poi un lungo applauso e il lancio di numerosi palloncini gialli e bianchi.

Leggi anche: Roma, Leonardo muore a 19 anni in un incidente a Corso Francia. I genitori: ‘Cerchiamo testimoni’

Oggi i funerali di Leonardo Lamma: la commovente lettera dei genitori

Numerosi i ragazzi che hanno preso parte al funerale di Leo, così erano soliti chiamarlo. Tra di loro non solo i compagni di classe della 5D del Liceo Azzarita ma anche i cugini, gli amici e i compagni del mare. Momenti di forte commozione quelli che sta attraversando in questo momento la famiglia del giovane Leonardo.

Altrettanto sentita la lettera che i genitori hanno scritto per omaggiare il suo ricordo. ‘Grande amore della nostra vita, luce dei nostri occhi, nostro cipillo come ti chiama papà. Sei volato in cielo, la nostra vita si è spenta, si è fermata a quel giovedì. Non abbiamo più ragione di essere. Siamo fieri di avere un figlio come te. Sei il nostro orgoglio, la punta di diamante, il figlio che ogni mamma e papà vorrebbe avere’.

‘Sempre sorridente, il nostro vulcano, continuano i genitori. ‘Hai sempre brillato di luce propria. Non so come faremo papà e io a continuare questo calvario, ma tu da lassù dacci la forza, proteggici, guidaci. Lo so che non ci lascerai mai soli. Pochissimi, purtroppo, 19 anni insieme. Te ne sei andato con una volta di vento. Veglierai su di noi, ti terremo stretto ai nostri cuori, perché tu sei una parte di noi: la migliore’— si conclude la commovente lettera dei genitori.