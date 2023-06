Mosche, non avrai più il pensiero: con questo rimedio staranno lontane 1km da te

Dopo le zanzare, le mosche sono senza dubbio gli insetti più fastidiosi al mondo. Con questo rimedio naturale staranno 1 Km lontane.

Le mosche possono essere un fastidio in più di un modo. Il loro incessante ronzio crea una presenza sgradita, mentre il loro percorso di circolazione prescelto può sembrare un assedio.

Inoltre, spesso fungono da indicatore visibile di impurità e hanno il potenziale per trasportare sostanze non igieniche.

Sul mercato sono facilmente disponibili numerosi spray repellenti per mosche, ma presentano alcuni svantaggi.

Sono noti per produrre inquinamento e possono causare disagio alla pelle o al sistema respiratorio.

Si consiglia di optare per rimedi naturali, che sono facilmente accessibili e offrono un’alternativa più sicura.

Ingredienti come basilico e chiodi di garofano sono rimedi semplici ma efficaci per tenere a bada le mosche, soprattutto per chi preferisce un approccio naturale.

Adottando piccole misure, come sigillare in modo sicuro i sacchetti dei rifiuti, puoi dire addio efficacemente al problema delle mosche domestiche.

Mosche in casa: quali sono i rimedi naturali?

Esistono diversi rimedi naturali per evitare che le mosche invadano le varie stanze di una casa. Questi rimedi non richiedono l’uso di pesticidi o prodotti chimici potenzialmente dannosi.

Per allontanare le mosche dalla propria abitazione, si consiglia di tenere in bella vista una pianta di basilico. Il profumo del basilico è intollerabile alle mosche e impedirà loro di entrare in casa.

Per garantire uno spazio abitativo pulito, è importante mantenere una casa ordinata. Inoltre, è fondamentale controllare regolarmente la maturità dei frutti per evitare di attirare le mosche, poiché sono attratte in particolare dai frutti troppo maturi.

Si consiglia di consumare la frutta prima che vada a male o di usarla in un dolce fatto in casa, come una deliziosa crostata.

Inventare uno spray insetticida fatto in casa usando aceto e foglie di menta è un metodo semplice ed efficace.

Immergi le foglie di menta fresca in un barattolo contenente aceto per circa una settimana, quindi trasferisci la miscela risultante in un flacone spray per una facile applicazione se necessario.

Per dissuadere le mosche dall’aggregarsi in determinate aree, considera di posizionare piccole ciotole piene di grani di pepe nero sui davanzali delle finestre.

Il profumo pungente dei grani di pepe è noto per essere un efficace repellente per questi fastidiosi insetti.

In che modo allontanare le mosche?

Ecco alcuni consigli semplici ma utili che ti permetteranno di respingere le mosche senza fare affidamento su prodotti chimici:

Mescola lo sciroppo d’acero o il miele con la farina di mais e distribuire il composto in vari contenitori. Posiziona questi contenitori nelle stanze in cui sono presenti le mosche. L’aroma seducente attirerà le mosche, facendole avvicinare e attaccarsi alla miscela.

Le mosche hanno una bassa tolleranza sia per i chiodi di garofano che per gli spicchi di limone , il che le rende ugualmente efficaci nel respingere i fastidiosi insetti.

Per la pulizia dei vetri si consiglia una combinazione di acqua e aceto con l'aggiunta di olio di eucalipto.

Quando si cerca di respingere le mosche, l’utilizzo di fragranze come l’incenso o gli oli essenziali può essere molto utile. In particolare, opzioni come citronella, lavanda, basilico, olio di neem e geranio si sono dimostrate particolarmente efficaci per questo scopo.

Come allontanarle dalla cucina

Un modo per impedire alle mosche di entrare in casa è posizionare sacchi d’acqua vicino a porte e finestre.

Le mosche sono spesso spaventate vedendo il proprio riflesso, che a sua volta impedisce loro di entrare in casa.

Per attirare le mosche, metti le bucce di banana in un sacchetto di plastica. Il profumo del frutto attirerà le mosche all’interno.

Per creare una trappola per le mosche, raccogli del nastro adesivo trasparente, una bottiglia di plastica, delle forbici, 4 cucchiai di aceto di mele e 1 cucchiaio di sapone liquido.

Tagliare il collo della bottiglia e posizionarlo all’interno in modo che formi un imbuto, fissandolo con del nastro adesivo.

Versa l’acqua nella bottiglia finché non riempie un quinto dello spazio, quindi aggiungi l’aceto di sidro di mele e il sapone.

Agitare la bottiglia per distribuire uniformemente gli ingredienti. Posiziona la bottiglia in un’area in cui sono presenti le mosche, che saranno attirate dall’odore dell’aceto e intrappolate all’interno una volta entrate.

Inizia prendendo un pezzo di carta e modellandolo a forma di cono che presenta un piccolo foro all’estremità appuntita.

Successivamente posizionare l’estremità sottile del cono in un recipiente preparato con aceto e pezzetti di frutta giunti a maturazione.

È importante assicurarsi che il perimetro del contenitore sia ben sigillato, in modo che eventuali mosche che entrano nel contenitore non possano scappare.

Per creare un’esca dolce e piccante per le mosche, prendi 100 grammi di zucchero, 1 litro di latte e 50 grammi di pepe macinato e cuoceteli a fuoco basso per circa 10 minuti.

Al termine, trasferire il composto in un piatto fondo. L’aroma del porridge attirerà le mosche, che vi atterreranno sopra e vi resteranno intrappolate.