Netflix, tragedia sul set: furgone si ribalta, morti due attori

Una vera e propria disgrazia quella che è avvenuta sul set di uno degli ultimi progetti del colosso dello streaming Netflix. Durante i lavori della serie The Chosen One, due attori — Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Anguilar, in arte ‘Paco Mufote’— hanno tragicamente perso la vita.

Tragedia sul set, furgone si ribalta: i fatti

Siamo a Santa Rosalia, in Messico, proprio nelle vicinanze del luogo nel quale si stavano svolgendo le riprese. Qui il furgone dove si trovavano i due attori si è ribaltato e per loro non c’è stato, purtroppo nulla da fare. Le riprese erano iniziate da un paio di mesi, ad aprile, ma a causa del tragico evento sono state sospese.

Le segnalazioni degli amici

Un terribile incidente, una vera e propria disgrazia alla quale gli amici delle vittime fanno fatica a credere. Sono stati proprio quest’ultimi a lamentarsi e soprattutto segnalare alla produzione che gli stessi membri del cast si erano più volte lamentati delle situazione in cui versavano i trasporti e la logistica in genere. Al momento però la società statunitense non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’accaduto.