Neve a Roma in arrivo a gennaio 2022? Calano le temperature e la quota neve: le previsioni

Neve a Roma, dopo una fine dell’anno decisamente mite e un inzio di 2022 che lo è altrettanto, è in arrivo a Roma e nel Lazio una perturbazione che porterà ad un abbassamento delle temperature. E anche la quota neve scenderà notevolmente rispetto alla soglia attuale. Dopo la storica nevicata del 1985, le possibilità di vedere analoghi fenomeni in città sono praticamente pari a zero, non così invece per i monti vicini.

Neve a Roma in arrivo a Gennaio 2022?

Dando un’occhiata ai monti vicini, una possibile nevicata non è da escludere. Infatti, come spiegano i volontari di Rete Meteo Amatori: ‘Nel weekend dell’8-9 gennaio insisteranno correnti più fredde dai quadranti settentrionali di origine artica che determineranno ancora temperature in linea con il periodo o per lo più al di sotto. Nella giornata di domenica arriverà poi la perturbazione numero 2 del mese di gennaio, che favorirà lo sviluppo di nuove condizioni meteo perturbate sulla nostra penisola. Per quanto riguarda il Lazio, avremo tempo perturbato con deboli precipitazioni che risulteranno a carattere nevoso nelle aree interne, specie lungo la dorsale Appenninica con quote tra i 600/900m, (localmente a quote inferiori, in caso di fenomeni più intensi). Sulla Capitale, in particolare nella giornata di domenica, avremo precipitazioni sparse, più probabili tra tarda mattinata e pomeriggio, con ventilazione in rotazione da Ovest – Sud-Ovest fin tesa’.