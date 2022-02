Nuove regole anti-Covid, cosa cambia dal 10 febbraio 2022 per mascherine, green pass e discoteche

Nuove regole anti-Covid, ecco cosa cambia a partire dal prossimo 10 febbraio. Dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50, al vaglio dell’esecutivo altre novità. Tra di esse, l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e la riapertura delle discoteche.

Nuove regole anti-Covid

Il nuovo decreto dovrebbe arrrivare durante il nuovo Consiglio dei Ministri, previsto per mercoledì o giovedì prossimo. Esso dovrebbe autare a fare chiarezza, tra le altre cose, su due quesioni: la quarantena a scuola e la durata del green pass per le persone vaccinate con il booster. Stando alle primissime informazioni, per quel che riguarda la quarantena a scuola le tempistiche sarebbero state accorciate; così da evitare l’uso massiccio della dad. Sarebbero inoltre previste delle misure differenziate per i ragazzi vaccinati e non vaccinati, Per quanto riguarda invece la certificazione verde, il governo sta pensando di rendere illimitata la durata del Green Pass per coloro che hanno effettuato la dose booster.

Cosa cambia dal 10 febbraio

Una serie di novità verranno introdotte a partire dal prossimo 10 febbraio. In questa data infatti scadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Provvedimento attualmente valido anche in zona bianca, il governo nell’ultimo decreto ha sì deciso di prorogarlo ma per un periodo di tempo limitato e, per l’appunto, fino al 10 febbraio. Inoltre, sempre a partire dal 10 febbraio potranno riaprire le discoteche; nel corso di questi mesi in sofferenza per la mancata attività. profondamente toccate dalle chiusura imposta loro nel corso di questi mesi.