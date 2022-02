Mascherine all’aperto a Roma e nel Lazio, D’Amato non è d’accordo ad eliminare l’obbligo

Obbligo mascherine all’aperto nel Lazio. L’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato si dice contrario alla possibilità di eliminare questa restrizione. Intervistato dal Corriere della Sera infatti spiega: ‘Non sono d’accordo: rispetto alla scorsa settimana nel Lazio ci sono stati 5mila casi in meno, se il trend verrà confermato nelle prossime due settimane va bene, altrimenti sarà meglio non anticipare’.

Leggi anche: Obbligo vaccinale, multa per i no-vax Over 50 a Roma e nel Lazio: importo e quando arriva la sanzione

Obbligo mascherine all’aperto nel Lazio

Per l’assessore D’amato sarebbe pertanto necessario attendere ancora qualche settimana e monitorare l’andamento della curva epidemiologica. Così facendo, e se il calo dei contagi si dimostrerà davvero in rapida ascesa allora si potrà pensare all’eliminazione dell’obbligo di mascherine all’aperto.

In merito alle restrizioni per limitare il diffondersi dell’epidemia, va inoltre ricordato che ieri l’esecutivo — durante il primo Consiglio dei Ministri successivo alle rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale — sembrerebbe voler optare per una diversa direzione. Infatti, l’obbligo di indossare le mascherine anche in zona bianca è stato si prorogato ma solo fino al prossimo 10 febbraio. L’impressione sembrerebbe pertanto quella di allentare le restrizioni già durante il prossimo Consiglio dei Ministri.