Nuove regole Green Pass, cosa cambia dal 20 gennaio 2022 per parrucchieri, barbieri e centri estetici

Nuove regole e nuovi ‘calendari’ da rispettare per arginare la diffusione del virus (e della sua variante) che sta continuando a circolare e sta facendo registrare giorno dopo giorno in Italia molti casi. E così il Governo ha deciso di correre ai ripari: ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50, poi ha esteso l’utilizzo del Super Green Pass a molte attività. Ma non solo. Ora sarà indispensabile anche il certificato verde ‘ base’, quello che si ottiene dopo la guarigione, il vaccino o con un tampone negativo, per accedere a diversi servizi. Dal parrucchiere ai centri estetici.

Leggi anche: Negozi aperti senza Green Pass dal 1 febbraio 2022: l’elenco aggiornato con il nuovo decreto

Green Pass per parrucchieri, barbieri e centri estetici: le nuove regole dal 20 gennaio 2022

Da oggi, giovedì 20 gennaio, servirà il Green Pass, nella sua versione base, per andare dal parrucchiere, barbiere o farsi un massaggio nei centri estetici. Una misura che sarà valida fino al 15 giugno e che entra in vigore proprio oggi, data da segnare sul calendario.

Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio 2022: ecco dove

Ma non finisce qui. Un’altra data importante è quella del 1 febbraio, quando il Green Pass (sempre nella sua versione base) diventerà obbligatoria per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e negozi. A eccezione di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, uniche attività dove non servirà mostrare la certificazione verde.