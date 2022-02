Nuovi Bonus luce, gas e acqua: come funzionano, importi e come fare domanda

Bonus luce, gas e acqua: ecco tutto quello che c’è da sapere. Si tratta di agevolazioni riconosciute dal governo verso chiunque si trovi in condizioni economiche precarie: si parla, appunto, del “Bonus sociale per disagio economico”, confermato anche per il 2022 dal decreto energia. Questi bonus cambiano in base agli aggiornamenti fatti dall’Arera-Autorità di Regolazione per l’Energia seguendo i criteri previsti dalla normativa. Normalmente ciò avviene all’inizio dell’anno, ma non nel 2022: infatti quest’anno è stato tutto rinviato ai trimestri successivi, seguendo ciò che è stato previsto dalla legge di Bilancio 2022 per quanto concerne i bonus sociali elettrico e gas. Ciò era già avvenuto nel IV trimestre 2021. Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni.

Bonus elettrico

Il suo valore dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU. Riportiamo la tabella elaborata dall’Arera relativa al I trimestre 2022 (1° gennaio – 31 marzo):

Componenti famiglia Bonus ordinario + Compensazione integrativa temporanea Fatturazione mensile (esempio) 1-2 165,60 55,20 3-4 200,70 66,90 4+ 235,80 78,60

Bonus gas

Anche il valore di questo bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare ISEE, oltre che dalla categoria d’uso che viene legata all’agevolazione. Per esempio se l’uso dell’acqua calda sanitaria/cottura cibi, se per il riscaldamento oppure per entrambi. Entra in gioco anche la zona climatica. Riportiamo la tabella del I trimestre 2022 /1° gennaio – 31 marzo):

Componenti Zona A/B Zona C Zona D Zona E Zona F >4 Acqua calda sanitaria/cottura 62,10 62,10 62,10 62,10 62,10 >4 Riscaldamento 143,10 210,60 315,90 431,10 508,50 >4 Acqua calda sanitaria/cottura + riscaldamento 205,20 272,70 378,00 493,20 571,50 4 > Acqua calda sanitaria/cottura 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 4 > Riscaldamento 192,60 290,70 440,10 602,10 704,70 4 > Acqua calda sanitaria/cottura + riscaldamento 304,20 402,40 552,60 714,60 816,30

Bonus acqua

Per quanto riguarda il bonus idrico bisogna in primo luogo dire che esso fornisce 18,25 metri cubi di acqua su base annua (sono circa 50 litri al giorno) per ogni membro della famiglia. Inoltre segnaliamo che questo bonus non è uguale per tutti poiché le tariffe relative all’acqua non sono le stesse a livello nazionale, ma cambiano in base all’area geografica. Detto ciò come si può sapere quanto spetta per l’agevolazione? Basta contattare il call center per l’assistenza oppure seguire questi step:

Verificare le tariffe applicate sul sito del proprio gestore; Moltiplicare 18,25 x n. componenti della famiglia anagrafica e per la somma delle tariffe A. Agevolata (determinata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto); B. di fognatura (individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura; C. di depurazione (individuata per quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione).

Bonus luce gas acqua: quando viene applicato?

Una volta consegnati tutti i dati e presentata la DSU, se l’ISEE rientra tra quelli che possono ottenere il bonus, ci vorrà circa un mese da parte del sistema per eseguire le seguenti manovre:

Trovare la fornitura diretta intestata a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE;

Effettuare le verifiche;

Trasmettere agli operatori i dati che servono per erogare il bonus direttamente in bolletta.

Il bonus sarà quindi applicato dagli operatori sulla prima fattura successiva ai nuovi dati. Nel caso però del bonus idrico la situazione è un po’ diversa: i mesi impiegabili sono circa 2.

Bonus luce gas acqua: forniture condominiali centralizzate

In questo caso le tempistiche per quanto riguarda il gas dipendo dai tempi e dalle modalità di risposta del cittadino alla richiesta della dichiarazione del PDR identificativo della fornitura condominiale. Se la risposta sarà positiva e l’utente avrà diritto al bonus riceverà un bonifico domiciliato che resterà in pagamento fino al termine del periodo di agevolazione (che sarà indicato nella comunicazione di riconoscimento del bonus) e potrà essere ritirato dal beneficiario in qualsiasi ufficio postale su territorio nazionale. Per quanto riguarda il bonus idrico sarà erogato entro circa 60 giorni dall’esito positivo delle verifiche e l’utente riceverà un assegno o un’altra modalità extra-bolletta.

