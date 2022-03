Nuovi incentivi auto elettriche 2022: a chi spetta, importo e come richiederli

Novità in arrivo sul fronte degli incentivi e dell’eco bonus anche per quest’anno. Si tratta delle misure varate periodicamente dal Governo per alimentare il mercato delle quattro ruoto in particolare verso veicoli a ridotto impatto ambientale quali ad esempio le auto elettriche.

Ecobonus 2022 le ultime notizie

Di aggiornamenti avevamo già parlato in questo precedente articolo. Ora però ci sarebbe anche la data ufficiale: dal 1 aprile 2022 potrebbero essere già operativi gli incentivi auto. In tal senso a mancare, in questo momento, è soltanto il Decreto attuativo del MISE ma la misura è sostanzialmente pronta.

Come funzionano gli incentivi auto 2022

Il nuovo schema, basandoci sui modelli adottati negli scorsi anni, potrebbe prevedere l’obbligo di rottamazione di una vettura immatricolata da almeno dieci anni. Dopodiché il Governo ha stanziato, approvando un rifinanziamento, 700 milioni di euro per l’anno in corso e un miliardo/anno dal 2023 in poi fino al 2030.

Comprare un’auto elettrica con l’ecobonus

Precisando che i bonus non riguarderanno soltanto le auto elettriche e le plug-in ma anche le vetture con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2. Fatta questa premessa i contributi sarebbero così ripartiti:

2000 euro per la fascia 61-135 g/km

4000 euro per la fascia 21-60

6000 euro per le 0-20

Quanto durano gli incentivi e il limite di spesa

Attenzione però. Le nuove disposizioni abbassano però, in attesa di conoscere il testo ufficiale, il tetto di spesa. Circa 35.000 euro per la fascia più bassa di emissioni e 45.000 euro nella fascia media per fare due esempi. Limiti che, segnalano già in molti, taglierebbero fuori diverse vetture elettriche. Ad ogni modo la durata del nuovo ecobonus e dei nuovi incentivi dovrebbe essere fissata per il 2022 fino al 31 dicembre.