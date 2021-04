Nuovi Ristori Regione Lazio per collaboratori sportivi, partite Iva, colf e badanti: come fare domanda

Nuovi ristori Regione Lazio collaboratori sportivi, partite Iva, colf e badanti, via alle domande. Si tratta del nuovo pacchetto d’aiuti Regionale dal valore di circa 30 milioni di euro a sostegno delle categorie di lavoratori più colpite dall’emergenza pandemica.

Ulteriori 4 milioni di euro saranno inoltre utilizzati per far scorrere le graduatorie degli avvisi del dicembre scorso per le associazioni culturali e di promozione sociale e per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

«Con questo nuovo bando multimisura da 30 milioni di euro – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – andremo a ristorare con un sostegno al reddito di 600 euro colf e badanti, operatori del settore turistico, lavoratori della cultura e dello spettacolo, collaboratori sportivi e partite Iva».

«Per cultura e sport, inoltre – ha aggiunto il Governatore della Regione – con 4 milioni di euro effettueremo lo scorrimento delle graduatorie degli avvisi pubblici pubblicati lo scorso dicembre. Si tratta della concessione di contributi a fondo perduto destinati ad associazioni culturali e associazioni di promozione sociale che operano nell’ambito culturale e di animazione territoriale, ad associazioni e società sportive dilettantistiche e ai teatri del Lazio. I sostegni economici saranno veloci e immediati. L’obiettivo di non lasciare indietro nessuno».

Ristori Covid Regione Lazio: chi può fare domanda, scadenze, modalità

Cinque le misure contenute nel bando: quattro sono di sostegno al reddito per i lavoratori che hanno cessato o ridotto l’attività e una è di contributo alla liquidità di lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di partiva Iva la cui attività appartiene a uno dei codici Ateco riportati nella lista in allegato.

Il bando aprirà a partire da oggi 6 aprile (la data di apertura è differenziata a seconda delle misure), esclusivamente in modalità telematica.

CONSULTA QUI IL BANDO DELLA REGIONE LAZIO

Chi può fare domanda

Questo il dettaglio delle 5 misure:

• Misura 1 – sostegno al reddito per colf/badanti. Risorse messe a disposizione: 3 milioni di euro.

• Misura 2 – sostegno al reddito per lavoratori della cultura e dello spettacolo. Risorse messe a disposizione: 7 milioni di euro.

• Misura 3 – sostegno al reddito per collaboratori sportivi. Risorse messe a disposizione: 3 milioni di euro.

• Misura 4 – sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico. Risorse messe a disposizione: 7 milioni di euro.

• Misura 5 – contributo per partite Iva. Risorse messe a disposizione: 10 milioni di euro (fondi Por Fesr).

Nuovi Ristori Regione Lazio per colf e badanti: come fare domanda, importo, requisiti

La misura 1 riguarda il sostegno al reddito per colf/badanti. Le risorse messe a disposizione sono 3 milioni di euro.

Il sostegno al reddito è di 600 euro. E’ destinato a colf e badanti con iscrizione di rapporto/i di lavoro attivo/i nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS a partire dal 23 febbraio 2020 per impegno complessivo superiore a 10 ore settimanali e che siano stati sospesi e abbiano ridotto l’attività a causa della pandemia.

La domanda può essere inviata a partire dalle ore 9:00 del 6 aprile.

Ristori Covid Lazio: bonus per lavoratori della cultura e dello spettacolo, domanda, scadenze

La misura 2 ha come risorse messe a disposizione 7 milioni di euro. Si tratta di un sostegno al reddito di 600 euro per:

Lavoratori della cultura e dello spettacolo che operano in attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, attività editoriali, fotografiche, di produzione cinematografica, video, registrazioni musicali e sonore di programmazione e trasmissione,

Interpreti della prosa e dell’audiovisivo che a causa dell’emergenza Covid, hanno dovuto cessare/sospendere la propria attività nel corso dell’annualità 2020 o ridurla rispetto all’anno precedente.

La domanda può essere inviata a partire da dalle ore 9:00 del 7 aprile.

Nuovi Ristori Regione Lazio per i collaboratori sportivi

La misura 3 del pacchetto di aiuti prevede il sostegno al reddito per i collaboratori sportivi. In questo caso sono 3 i milioni di euro stanziati.

Si tratta di 600 euro per collaboratori sportivi che a partire dal 23 febbraio 2020 erano lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione o altre forme contrattuali presso le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche che, a causa dell’emergenza Covid, hanno dovuto cessare o sospendere la propria attività nel corso dell’annualità 2020 o ridurla rispetto all’anno precedente.

La domanda può essere inviata a partire dalle ore 9.00 del 8 aprile.

Ristori Covid Lazio: turismo, requisiti, come fare domanda

La misura 4 riguarda il sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico. Sette i milioni di euro stanziati.

In questo caso il sostegno al reddito di 600 euro spetta:

Ai lavoratori del settore turistico che operano in attività di alloggio, servizi e ristorazione, agenzie di viaggio, tour operator, attività di noleggio, altre attività di servizio alla persona come benessere, bellezza, termalità, agenzie matrimoniali, operatori del settore fieristico, congressuale e aereoportuale.

che operano in attività di alloggio, servizi e ristorazione, agenzie di viaggio, tour operator, attività di noleggio, altre attività di servizio alla persona come benessere, bellezza, termalità, agenzie matrimoniali, operatori del settore fieristico, congressuale e aereoportuale. Operatori dei servizi di animazione e tempo libero che a causa dell’emergenza Covid hanno dovuto cessare/ sospendere la propria attività nel corso dell’annualità 2020 o ridurla rispetto all’anno precedente.

La domanda può essere inviata a partire dalle ore 9.00 dell’8 aprile.

Nuovi Ristori Regione Lazio per le Partite IVA, requisiti, domanda, scadenze, a chi spetta il bonus

L’ultima misura riguarda il contributo per partite Iva. Dieci i milioni di euro (fondi Por Fesr) stanziati.

Questa misura prevede l’erogazione, a sportello, di un contributo a fondo perduto di 600 euro. E’ pensato per rispondere ai fabbisogni di liquidità di lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di partiva Iva (partita Iva già attiva al 23 febbraio 2020 e che lo sia ancora al momento della presentazione della domanda), operanti nel Lazio.

Si deve essere iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. Oppure ad altro ente o cassa previdenziale e con un reddito non superiore a 26.000 euro nell’annualità 2020.

I lavoratori autonomi e le ditte individuali in questione devono svolgere un’attività economica classificata in uno tra i 113 codici Ateco elencati in allegato (qui i dettagli). Si tratta di codici legati principalmente al turismo (ricettività, ristorazione, agenzie di viaggi, ecc.), ai servizi alla persona (come ad esempio parrucchieri o estetisti), cultura, spettacolo, benessere, divertimento, sport, eventi e cerimonie. Rientrano anche attività editoriali, pubblicità e attività di noleggio.

La domanda, che potrà essere firmata digitalmente o in modalità olografa, dovrà essere presentata attraverso lo sportello telematico che sarà attivo a partire dalle ore 10.00 di giovedì 8 aprile alle ore 18.00 di venerdì 7 maggio.