Nuovo decreto Covid, cosa cambia da lunedì 7 febbraio 2022: tutte le regole e novità

Nuovo decreto Covid, cosa cambia da lunedì 7 febbraio 2022. Entrerà in vigore domani l’ultimo provvedimento varato dal Governo in materia di disposizioni anti Covid. Diversi i settori interessati dalle nuove regole per la scuola al green pass. Il documento era stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio ma domani scatteranno i provvedimenti in esso contenuti.

Nuovo decreto Covid, le regole per la scuola: cosa cambia

La scuola è stata senza dubbio quella maggiormente colpita dalla diffusione dei contagi causati dalla variante Omicron. Non tanto per i casi in sé quanto piuttosto alla gestione burocratica del settore, con le quarantene delle classi coinvolte che hanno creato non pochi problemi a Presidi, studenti e genitori. Da domani però si cambia ancora: tra le novità – e non sono mancate le polemiche – l’introduzione della distinzione tra alunni vaccinati e non anche alle elementari.

Nuove regole Covid scuola infanzia

Partiamo dalla scuola dell’infanzia quella per cui, dato che la fascia interessata è al momento esclusa dalla campagna vaccinale, il numero delle quarantene è stato sicuramente maggiore. Cosa cambia dunque? Il numero di positività in classe è stato portato a 4 casi limite entro il quale le attività proseguono in presenza. Dal quinto caso di positività invece le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nuove regole Covid scuola primaria: cosa cambia per le elementari

Nella scuola primaria invece fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni. Per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nuove regole Covid medie e superiori

Infine le scuole secondarie di primo e secondo grado. Con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti. Con due o più casi di positività tra gli alunni invece, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni. Per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nuovo decreto Covid, cosa cambia da lunedì 7 febbraio 2022 per il green pass

Novità nell’ultimo decreto anche in materia di Green Pass che diventa di durata illimitata per chi ha già effettuato la dose booster. Le certificazioni verdi Covid-19 infatti rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia infatti senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il virus ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.