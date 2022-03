Nuovo Decreto Covid, cosa cambia dal 1 aprile 2022 per Green Pass e mascherine: regole e novità

Nuovo Decreto Covid: la data fatidica del 31 marzo, giorno in cui finirà lo stato di emergenza e dovranno per forza di cosa cambiare le regole in merito alle restrizioni legate al Covid, è ormai alle porte. Cosa succederà? Scopriamo insieme qualche informazione a proposito delle nuove linee guida.

Nuovo Decreto Covid, uscirà oggi

Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto che, sembrerebbe, uscirà proprio oggi, martedì 16 marzo 2022. In esso saranno contenute le linee guida che porteranno all’allentamento delle misure restrittive nel corso di questa primavera. Protagonisti dell’alleggerimento saranno stadi e palazzetti: ora come ora serve il super Green Pass e la mascherina Ffp2, anche se ricordiamo che si possono già consumare cibi e bevande. Quel che per ora è certo è la capienza che tornerà a essere al 100% negli stadi e al 75% nei palazzetti. Forse, però, potrebbe esserci un’anticipazione all’ultimo weekend di marzo a causa dello spareggio per i Mondiali in Qatar.

Cambiamenti per Green Pass e mascherine

Novità in arrivo anche per quanto riguarda il Green Pass? Sembrerebbe proprio di sì, infatti il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, afferma che a fine maggio ci sono possibilità che la certificazione verde non sia più richiesta. Questo è uno degli obiettivi del governo. Ne ha parlato a Radio 24. In teoria, c’è da dire, che proprio dal 1 aprile, ovvero il primo giorno dopo la fine dello stato di emergenza, non dovrebbe più essere necessario il super Green Pass, sebbene potrebbe ancora persistere la certificazione base. E le mascherine? Anche su questo punto potrebbero essere in arrivo dei cambiamenti: le Ffp2 dovrebbero restare obbligatorie fino al 30 aprile, quindi circa un mese dopo della cessazione dello stato di emergenza.

