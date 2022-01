Nuovo vaccino Covid ad aprile-maggio 2022 per fermare la variante Omicron: in arrivo la quarta dose?

Nuovo vaccino. Ormai la variante Omicron ha tutta l’aria di esser diventata la variante dominante, rispetto a quelle che l’hanno preceduta. I numeri delle ultime settimana parlano chiaro, così come le considerazioni degli esperti. In molti affermano che ancora non si è giunti al picco, e soprattutto ora, con la riapertura delle scuole, le cose potrebbero continuare a cambiare. Proprio in vista di ciò, l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha confermato nelle ultime ore che un nuovo vaccino studiato ad hoc per la variante Omicron potrebbe essere disponibili già a partire dalla primavera. Sul nuovo rimedio, l’approvazione dell’Aifa per l’Italia, dovrà attendere anzitutto il vie libera dell’Ema.

Nuovo vaccino: una strategia vincente?

Il responsable della strategia vaccinale Ema, Marco Cavalieri, ha azzardato l’ipotesi di una approvazione del rimedio non prima di aprile 2022. In considerazione anche dei trial clinici necessari e le tempistiche degli stessi. Secondo l’esperto, inoltre, la strategia d inoculare vaccini a ripetizione, a intervalli brevi, non sarebbe di certo sostenibile a lungo termine. Infine, Cavalieri smorza gli ottimisti anche contro il processo di endemizzazione affermando che il futuro è ancora incerto, sebbene la vaccinazione completa e di massa possa aprire nuovi scenari.