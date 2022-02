Nuovo volantino Euronics, le migliori offerte Samsung fino al 16 febbraio 2022

Volantino Euronics: scopri tutte le incredibili offerte del momento. Affrettatevi, saranno valide solo fino al 16 febbraio 2022! Cosa ha preparato per noi Euronics? Scopriamo insieme quali sono le proposte più allettanti relative alla gamma Samsung. Ecco tutte le proposte!

Volantino Euronics: eccole le offerta

La Samsung ha annunciato il prossimo arrivo del Galaxy S22: proprio per questo Euronics ha lanciato la Samsung Week. La settimana abbraccerà il periodo fino al 16 febbraio 2022 e si unisce alle promozioni per San Valentino. Tanti i vantaggi per i consumatori! Ovviamente gli sconti non riguardano solo la telefonia, ma anche accessori e molto altro appartenente alla gamma sudcoreana. Inoltre, Euronics offre la possibilità di pagare con una rateizzazione a tasso zero (questo solo, però, per i prodotti con costo minimo di 299 euro). Presente, ovviamente, anche il preordine del nuovo Galaxy S22. Ma vediamo maggiori informazioni!

I Galaxy in offerta

A proposito del Galaxy S22 si troverà il modello basico a 879 euro, poi ci sarà anche il Galaxy S22+ a 1079 euro e il Galaxy S22 Ultra a 1279 euro. Se l’acquisto verrà fatto entro il 10 marzo 2022 ci saranno anche le cuffie Galaxy Buds Pro in omaggio. Presente anche la supervalutazione dell’usato, con sconti fino a 850 euro. Segnaliamo anche il Galaxy S21 FE a 599 euro, il Galaxy S20 FE a 379 euro, il Chromebook 4+ da 15, 6 pollici a 329,90 euro. E ancora il Galaxy Tab S6 Lite a 299,90 euro, l’A52 4G a 279 euro e le Galaxy Buds+ a 79,90 euro. Per scoprire tutte le altre offerte potete guardare il volantino.