Obbligo vaccinale in Italia, si valuta lo stop in anticipo: ecco quando potrebbe terminare

Obbligo vaccinale Italia: cosa accadrà? Il Governo sta riflettendo sull’ipotesi di dire addio all’obbligo vaccinale sul lavoro per chi ha 50 o più anni. La fine di questa obbligatorietà è già fissata al 15 giugno del 2022, ma potrebbe essere anticipata. Del resto già l’Austria, il primo Paese a introdurre l’obbligo vaccinale, ha annunciato la decisione di sospenderlo. Vediamo cosa accadrà in Italia.

Obbligo vaccinale Italia: parla Andrea Costa

«L’obbligo vaccinale per gli over 50 resterà fino al 15 giugno. C’è una valutazione che stiamo facendo, sulla quale personalmente sono d’accordo, di trasformare, prima del 15 giugno, il green pass rafforzato in green pass base. Questo consentirebbe a molti cittadini di tornare a lavorare ovviamente facendosi il tampone ogni due giorni», così si è espresso Andrea Costa in un’intervista a Rai Radio 1. «Una data precisa ancora non c’è, ma l’ipotesi è anticipare la data del 15 giugno», ha aggiunto.

Allentamento misure dal 1° aprile

«Nei prossimi giorni il governo penserà a un cronoprogramma sul green pass. Dal primo aprile ci sarà un allentamento delle misure restrittive. Sarà graduale ma partirà da subito. Per esempio per gli spazi all’aperto, come bar e ristoranti, dove credo che già dal primo aprile il green pass rafforzato non sarà più necessario. In Italia come in altri paesi europei, Gran Bretagna, Germania e Spagna, c’è un incremento dei contagi. Dobbiamo monitorare ma sono situazioni gestibili e la pressione sugli ospedali è sotto controllo. L’obiettivo importante è completare la terza dose, ancora 7 milioni di italiani sono senza dose booster». Del resto, a proposito delle varianti dice: «Avranno un impatto minore perché è alta la percentuale di vaccinati».

Le parole di Pierpaolo Sileri

«Il green pass rafforzato per il lavoro credo andrà rivisto, anche molto presto. Poi anche la distanza di sicurezza andrà tolta fra le prime cose. Togliere la distanza significa anche rivedere tutti i protocolli di palestre, piscine, studi televisivi. Poi penseremo a togliere anche la mascherina al chiuso e rimodulare gli isolamenti per i positivi asintomatici», così sostiene a Mattino 5 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

