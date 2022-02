Obbligo vaccinale Over 50 fino a quando? La possibile data di scadenza

Obbligo vaccinale. Ormai è consuetudine, la notizie è entrata nelle case degli italiani da tempo: la vaccinazione è obbligatoria per tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. La precisazione, ovviamente, riguarda l’anagrafe: per tutti coloro di età uguale o superiore a 50 anni. L’obbligo ha avuto effetto immediato a partire dallo scorso 8 gennaio 2022 e sarà valido fino al 15 giugno 2022.

A partire dal 1° febbraio sono scattate, inoltre, le sanzioni per chi non ha ancora provveduto alla somministrazione del vaccino anti Covid19. Infine, dal 15 febbraio il Green Pass “rafforzato”, o Super green pass, sarà obbligatorio per poter andare al lavoro. Insomma, la campagna vaccinale prosegue senza remore, e la curva dei contagi continua a retrocedere. Si teme solamente che l’estate, come di consueto in Italia, possa far incrementare nuovamente i contagi nella Penisola.