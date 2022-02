Quando tolgono il Green Pass? Il 31 marzo 2022 termina lo stato di emergenza ma il certificato fino a quando sarà attivo?

Green Pass. Mare, ombrellone, sabbia e certificazione: questo quello che non dovrà sicuramente mancare questa estate per le vacanze dei molti italiani che decideranno di mettersi in viaggio per le ferie. La validità della certificazione verde per tutta l’estate è senza dubbio una delle ipotesi più verosimili per continuare a tenere sotto controllo i contagi. I numeri, questa volta sono dalla nostra parte: la curva dei contagi sta diminuendo ogni giorno, i casi sono sempre di meno e siamo chiaramente in una fase discendente della pandemia. Tuttavia, non è ancora troppo lecito abolire completamente le misure di contenimento: di fatto, l’estate è stato sempre lo zoccolo duro della nostra Penisola nella lotta al virus.

Green Pass: a quando la fine?

Ci sono ottime speranze che l’Italia dica definitivamente addio allo stato di emergenza. Ma ora un’altra domanda sorge: quando diremo addio anche al Green Pass. La ”question” che più di tutte corre per i corridoi di Palazzo Chigi, ma anche per le strade. Il Governo si sta preparando a compilare un “calendario della fine delle restrizioni”, ma nulla è ancora stato deciso riguardo alle restrizioni del green pass. Una cosa rimane abbastanza sicura: il Green Pass durerà di più dello stato di emergenza.