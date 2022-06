Lidl cerca personale e assume in tutta Italia: posizioni aperte e come candidarsi

Offerte di lavoro con Lidl, ecco come candidarsi in tutta Italia. La nota catena di supermercati è alla ricerca di nuovi dipendenti da inserire nei vari punti vendita presenti sul territorio ed ha aperto le candidature. Mentre scriviamo sono oltre 500 le posizioni aperte dal nord a sud dello stivale. Ecco come candidarsi.

Offerte di lavoro Lidl

A rendere note le figure professionali ricercate è la stessa azienda che nel proprio sito, nella sezione dedicata, ha pubblicato i vari annunci di lavoro. Attraverso la compilazione di un form è possibile restringere il campo sulla base della tipologia di orario, part/full time, e della zona. Tra le posizioni ricercate in questo momento troviamo ad esempio:

Addetto alle vendite

Commesso specializzato

Operatore di filiale

Apprendista addetto vendite

Collaboratore Ufficio Personale Direzione Regionale

Falsi annunci di lavoro

L’azienda ricorda che su alcuni portali, diversi da quello ufficiale www.lavoro.lidl.it, sono stati pubblicati annunci di lavoro non veritieri a nome di Lidl Italia e successivi inviti a colloquio. L’azienda ricorda pertanto che le convocazioni ufficiali provengono solo dal portale ufficiale e non da altri indirizzi.

Come candidarsi

Per inoltrare la propria candidatura è necessario cliccare su questo link (sezione lavoro lidl.it, link verificato) e compilare i vari campi. Selezionando l’offerta tra quelle disponibili si apriranno ulteriori informazioni. A quel punto, qualora interessati, è possibile cliccare sul pulsante “candidati” e seguire le istruzioni.