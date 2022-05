Lidl, allarme aflatossine: attenzione a questo prodotto richiamato

L’alimentazione sana e corretta è una delle attività alla quale tutti dovremmo fare sempre più attenzione. Per questo è importante sapere cosa quotidianamente andiamo a comprare e soprattutto cosa dobbiamo evitare. Pare che ci siano diverse indiscrezioni, arrivate in particolare dal Ministero della Salute, che vedono come protagonista un alimento venduto da Lidl.

Allarme aflatossine alla Lidl

Il Ministero della Salute e le autorità competenti cercano di segnalare qualsiasi prodotto che non rispetti le norme o che possa avere possibili contaminazioni alimentari. Proprio per questo, è stato richiamato un prodotto in vendita da Lidl. Il motivo sembrerebbe essere legato a una potenziale presenza di Aflatossine nell’alimento.

I prodotti ritirati dagli scaffali

Ultimamente sono diversi i prodotti ritirati dal commercio. In particolare, gli ultimi, sono i Cornflakes di mais da Agricoltura Biologica con marchio Crownfield. Il motivo del richiamo sarebbe la “potenziale presenza di Aflatossine”. Il prodotto al momento è sotto le mani delle Autorità Sanitarie che deciderà se toglierli definitivamente dal commercio e capire di più sulla questione.