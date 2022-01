Olimpiadi invernali Pechino 2022: quando iniziano, orari e atleti italiani in gara

Olimpiadi invernali Pechino 2022: finalmente siamo pronti per la sfida più attesa dell’anno, le XXIV Olimpiadi invernali, che si terrà dal 4 al 22 febbraio 2022. A marzo, invece, sempre dal 4 al 22, si terranno le Olimpiadi paraolimpiche invernali, sempre a Pechino. La Cina ha messo in campo una serie di forti misure anti-Covid per consentire il regolare svolgimento dei giochi nonostante l’emergenza pandemica. Saranno 2.900 gli atleti, appartenenti a ben 91 Paesi, pronti a battersi in 15 diverse discipline. Bandiera neutrale, invece, per i russi: il motivo è la squalifica fatta dalla WADA (come era già accaduto durante le Olimpiadi di Tokyo). Tra gli atleti italiani merita una menzione speciale Sofia Goggia, campionessa di sci e vincitrice della medaglia d’oro per la discesa libera ai Giochi del 2018, oltre che Arianna Fontana, che ha vinto 8 medaglie nello short track. Ma ci sono altri importanti nomi come Federica Brignone e Dominik Paris.

Olimpiadi invernali Pechino 2022: quando e dove vederle

Presentiamo ora una dettagliata tabella con le date e gli orari delle 102 gare: ricordiamo che gli orari segnalati sono quelli relativi al nostro fuso orario. I Giochi Olimpici del 2022 potranno essere visti in diretta TV e streaming su Eurosport e sui canali tematici di Discovery Plus. Si parte mercoledì 2 febbraio, alle ore 13.05 con la gara di curling (sessione 1 doppio misto). Unico evento della giornata, ma già dal giorno successivo ci saranno molte più sfide.

Giovedì 3 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 2 doppio misto

Ore 7:05 – CURLING: sessione 3 doppio misto

Ore 11:00 – FREESTYLE: qualificazione 1 moguls donne

Ore 12:45 – FREESTYLE: qualificazione 1 moguls uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 4 doppio misto

Venerdì 4 febbraio

Ore 1:35 – CURLING: sessione 5 doppio misto

Ore 3:02 – PATTINAGGIO DI FIGURA: team event – programma corto maschile

Ore 4:41 – PATTINAGGIO DI FIGURA: team event – rhythm dance danza sul ghiaccio

Ore 6:22 – PATTINAGGIO DI FIGURA: team event – programma corto coppie d’artistico

Ore 6:35 – CURLING: sessione 6 doppio misto

Ore 13:00 – Cerimonia d’apertura

Sabato 5 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 7 doppio misto

Ore 3:45 – SNOWBOARD: qualificazione 1 slopestyle donne

Ore 4:47 – SNOWBOARD: qualificazione 2 slopestyle donne

Ore 6:15 – SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento uomini NH

Ore 7:05 – CURLING: sessione 8 doppio misto

Ore 7:20 – SALTO CON GLI SCI: qualificazione uomini NH

Ore 8:45 – SCI DI FONDO: skiathlon donne 7.5 + 7.5 km

Ore 9:30 – SPEED SKATING: 3000 metri donne

Ore 10:00 – BIATHLON: staffetta mista 4×6 km

Ore 10:45 – SALTO CON GLI SCI: qualificazione donne NH

Ore 11:00 – FREESTYLE: qualificazione 2 moguls uomini

Ore 11:45 – SALTO CON GLI SCI: prima manche NH donne

Ore 12:00 – SHORT TRACK: batterie 500 metri donne

Ore 12:10 – SLITTINO: prima manche singolo uomini

Ore 12:30 – FREESTYLE: finale 1 moguls uomini

Ore 12:35 – SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH donne

Ore 12:38 – SHORT TRACK: batterie 1000 metri uomini

Ore 13:05 – FREESTYLE: finale 2 moguls uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 9 doppio misto

Ore 13:23 – SHORT TRACK: quarti di finale staffetta mista

Ore 13:40 – FREESTYLE: finale 3 moguls uomini

Ore 13:50 – SLITTINO: seconda manche singolo uomini

Ore 13:53 – SHORT TRACK: semifinale staffetta mista

Ore 14:26 – SHORT TRACK: finale staffetta mista

Domenica 6 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 10 doppio misto

Ore 2:30 – SNOWBOARD: finale 1 slopestyle donne

Ore 2:37 – PATTINAGGIO DI FIGURA: team event – programma corto donne

Ore 2:57 – SNOWBOARD: finale 2 slopestyle donne

Ore 3:24 – SNOWBOARD: finale 3 slopestyle donne

Ore 4:00 – SCI ALPINO: discesa libera uomini

Ore 4:57 – PATTINAGGIO DI FIGURA: team event – programma libero coppie d’artistico

Ore 7:05 – CURLING: sessione 11 doppio misto

Ore 8:00 – SCI DI FONDO: skiathlon uomini 15 + 15 km

Ore 9:30 – SPEED SKATING: 5000 metri uomini

Ore 11:00 – FREESTYLE: qualificazione 2 moguls donne

Ore 11:00 – SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento NH uomini

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI: prima manche NH uomini

Ore 12:30 – FREESTYLE: finale 1 moguls donne

Ore 12:30 – SLITTINO: terza manche singolo uomini

Ore 13:00 – SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 12 doppio misto

Ore 13:05 – FREESTYLE: finale 2 moguls donne

Ore 13:40 – FREESTYLE: finale 3 moguls donne

Ore 14:15 – SLITTINO: quarta manche singolo uomini

Lunedì 7 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 13 doppio misto

Ore 2:22 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero maschile team event

Ore 2:30 – FREESTYLE: qualificazione 1 big air donne

Ore 3:15 – FREESTYLE: qualificazione 2 big air donne

Ore 3:15 – SCI ALPINO: prima manche gigante donne

Ore 3:31 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero danza sul ghiaccio team event

Ore 4:00 – FREESTYLE: qualificazione 3 big air donne

Ore 4:37 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero donne team event

Ore 5:00 – SNOWBOARD: finale 1 slopestyle uomini

Ore 5:27 – SNOWBOARD: finale 2 slopestyle uomini

Ore 5:54 – SNOWBOARD: finale 3 slopestyle uomini

Ore 6:30 – FREESTYLE: qualificazione 1 big air uomini

Ore 6:45 – SCI ALPINO: seconda manche gigante donne

Ore 7:15 – FREESTYLE: qualificazione 2 big air uomini

Ore 8:00 – FREESTYLE: qualificazione 3 big air uomini

Ore 9:30 – SPEED SKATING: 1500 metri donne

Ore 10:00 – BIATHLON: 15 km individuale donne

Ore 11:28 – SALTO CON GLI SCI: trial round gara a squadre mista

Ore 12:30 – SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri donne

Ore 12:44 – SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri uomini

Ore 12:45 – SALTO CON GLI SCI: prima manche gara a squadre mista

Ore 12:50 – SLITTINO: prima manche singolo donne

Ore 13:05 – CURLING: semifinali doppio misto

Ore 13:13 – SHORT TRACK: semifinali 500 metri donne

Ore 13:20 – SHORT TRACK: semifinali 1000 metri uomini

Ore 13:46 – SHORT TRACK: finale 500 metri donne

Ore 13:51 – SALTO CON GLI SCI: seconda manche gara a squadre mista

Ore 13:58 – SHORT TRACK: finale 1000 metri uomini

Ore 14:30 – SLITTINO: seconda manche singolo donne

Martedì 8 febbraio

Ore 2:22 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto uomini

Ore 3:00 – FREESTYLE: prima manche finale big air donne

Ore 3:22 – FREESTYLE: seconda manche finale big air donne

Ore 3:40 – SNOWBOARD: qualificazioni PGS donne

Ore 3:45 – FREESTYLE: terza manche finale big air donne

Ore 4:00 – SCI ALPINO: superG uomini

Ore 4:07 – SNOWBOARD: qualificazioni PGS uomini

Ore 4:34 – SNOWBOARD: elimination round PGS donne

Ore 5:01 – SNOWBOARD: elimination round PGS uomini

Ore 7:05 – CURLING: finale bronzo doppio misto

Ore 7:30 – SNOWBOARD: ottavi di finale PGS donne

Ore 7:40 – SNOWBOARD: ottavi di finale PGS uomini

Ore 8:06 – SNOWBOARD: quarti di finale PGS donne

Ore 8:15 – SNOWBOARD: quarti di finale PGS uomini

Ore 8:24 – SNOWBOARD: semifinali PGS donne

Ore 8:30 – SNOWBOARD: semifinali PGS uomini

Ore 8:36 – SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS donne – a seguire finale per l’oro

Ore 8:43 – SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS uomini – a seguire finale per l’oro

Ore 9:00 – SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl donne

Ore 9:30 – BIATHLON: 20 km individuale uomini

Ore 9:50 – SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl uomini

Ore 11:30 – SPEED SKATING: 1500 metri uomini

Ore 11:30 – SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl donne

Ore 11:55 – SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl uomini

Ore 12:25 – SCI DI FONDO: semifinali sprint tl donne

Ore 12:35 – SCI DI FONDO: semifinali sprint tl uomini

Ore 12:47 – SCI DI FONDO: finale sprint tl donne

Ore 12:50 – SLITTINO: terza manche singolo donne

Ore 13:00 – SCI DI FONDO: finale sprint tl uomini

Ore 13:05 – CURLING: finale per l’oro doppio misto

Ore 14:35 – SLITTINO: quarta manche singolo donne

Mercoledì 9 febbraio

Ore 2:30 – SNOWBOARD: prima manche qualificazioni half -pipe donne

Ore 3:15 – SCI ALPINO: prima manche slalom donne

Ore 3:21 – SNOWBOARD: seconda manche qualificazioni half -pipe donne

Ore 4:00 – SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross donne

Ore 4:00 – FREESTYLE: prima manche finale big air uomini

Ore 4:22 – FREESTYLE: seconda manche finale big air uomini

Ore 4:45 – FREESTYLE: terza manche finale big air uomini

Ore 4:55 – SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross donne

Ore 5:30 – SNOWBOARD: prima manche qualificazioni half -pipe uomini

Ore 6:21 – SNOWBOARD: seconda manche qualificazioni half -pipe uomini

Ore 6:45 – SCI ALPINO: seconda manche slalom donne

Ore 7:30 – SNOWBOARD: ottavi di finale snowboardcross donne

Ore 8:00 – COMBINATA NORDICA: trial round gundersen normal hill

Ore 8:07 – SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross donne

Ore 8:28 – SNOWBOARD: semifinali snowboardcross donne

Ore 8:45 – SNOWBOARD: small finale snowboardcross – a seguire la big final

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA: prova di salto gundersen NH

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA: 10 km fondo gundersen NH

Ore 12:00 – SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri uomini

Ore 12:44 – SHORT TRACK: batterie 1000 metri donne

Ore 13:05 – CURLING: sessione 1 round robin uomini

Ore 13:20 – SLITTINO: prima manche doppio

Ore 13:29 – SHORT TRACK: semifinali 1500 metri uomini

Ore 13:45 – SHORT TRACK: semifinali staffetta donne

Ore 14:20 – SHORT TRACK: finale 1500 metri uomini

Ore 14:35 – SLITTINO: seconda manche doppio

Giovedì 10 febbraio

Ore 2:00 – FREESTYLE: finale 1 aerials gara a squadre mista

Ore 2:05 – CURLING: sessione 1 round robin donne

Ore 2:30 – SNOWBOARD: prima manche finale halfpipe donne

Ore 2:30 – SKELETON: prima manche uomini

Ore 2:38 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo uomini

Ore 2:50 – FREESTYLE: finale 2 aerials gara a squadre mista

Ore 2:57 – SNOWBOARD: seconda manche finale halfpipe donne

Ore 3:24 – SNOWBOARD: terza manche finale halfpipe donne

Ore 3:30 – SCI ALPINO: combinata alpina uomini – manche di discesa

Ore 4:00 – SKELETON: seconda manche uomini

Ore 4:15 – SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross uomini

Ore 5:10 – SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross uomini

Ore 7:00 – SNOWBOARD: ottavi di finale snowboardcross uomini

Ore 7:05 – CURLING: sessione 2 round robin uomini

Ore 7:15 – SCI ALPINO: combinata alpina uomini – manche di slalom

Ore 7:37 – SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross uomini

Ore 7:58 – SNOWBOARD: semifinali snowboardcross uomini

Ore 8:00 – SCI DI FONDO: 10 km tecnica classica donne (partenza ad intervalli)

Ore 8:15 – SNOWBOARD: small final snowboardcross uomini – a seguire la big final

Ore 13:00 – SPEED SKATING: 5000 metri donne

Ore 13:05 – CURLING: sessione 2 round robin donne

Ore 14:30 – SLITTINO: Team Relay

Venerdì 11 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 3 round robin uomini

Ore 2:30 – SNOWBOARD: prima manche finale half-pipe uomini

Ore 2:30 – SKELETON: prima manche donne

Ore 2:57 – SNOWBOARD: seconda manche finale half-pipe uomini

Ore 3:24 – SNOWBOARD: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 4:00 – SKELETON: seconda manche donne

Ore 4:00 – SCI ALPINO: superG donne

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: primo quarto di finale donne

Ore 7:05 – CURLING: sessione 3 round robin donne

Ore 8:00 – SCI DI FONDO: 15 km tc uomini partenza ad intervalli

Ore 9:00 – SPEED SKATING: 10000 metri uomini

Ore 9:40 – HOCKEY GHIACCIO: secondo quarto di finale donne

Ore 10:00 – BIATHLON: sprint 7.5 km donne

Ore 10:45 – SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento trampolino grande uomini

Ore 12:00 – SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri donne

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI: qualificazioni trampolino grande uomini

Ore 12:18 – SHORT TRACK: batterie 500 metri uomini

Ore 12:55 – SHORT TRACK: semifinali 1000 metri donne

Ore 13:04 – SHORT TRACK: semifinali staffetta uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 4 round robin uomini

Ore 13:20 – SKELETON: terza manche uomini

Ore 13:43 – SHORT TRACK: finale 1000 metri donne

Ore 14:55 – SKELETON: quarta manche uomini

Sabato 12 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 4 round robin donne

Ore 3:00 – SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross misto a squadre

Ore 3:30 – SNOWBOARD: semifinali snowboardcross misto a squadre

Ore 3:50 – SNOWBOARD: small e big final snowboardcross misto a squadre

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: terzo quarto di finale donne

Ore 7:05 – CURLING: sessione 5 round robin uomini

Ore 8:30 – SCI DI FONDO: staffetta 4×5 km donne

Ore 9:00 – SPEED SKATING: quarti di finale team-pursuit donne

Ore 9:30 – HOCKEY GHIACCIO: ultimo quarto di finale donne

Ore 9:57 – SPEED SKATING: 500 metri uomini

Ore 10:00 – BIATHLON: sprint 10 km uomini

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI: prima manche trampolino grande uomini

Ore 12:07 – PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio – rhythm dance

Ore 13:00 – SALTO CON GLI SCI: seconda manche trampolino grande uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 5 round robin donne

Ore 13:20 – SKELETON: terza manche donne

Ore 14:55 – SKELETON: quarta manche donne

Domenica 13 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 6 round robin uomini

Ore 2:30 – BOB: prima manche monobob donne

Ore 3:00 – FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne

Ore 3:15 – SCI ALPINO: prima manche gigante uomini

Ore 4:00 – BOB: seconda manche monobob donne

Ore 4:01 – FREESTYLE: seconda manche qualificazioni slopestle donne

Ore 6:45 – SCI ALPINO: seconda manche gigante uomini

Ore 7:07 – CURLING: sessione 6 round robin donne

Ore 8:00 – SCI DI FONDO: staffetta 4×10 km uomini

Ore 10:00 – BIATHLON: inseguimento 10 km donne

Ore 11:45 – BIATHLON: inseguimento 12 -5 km uomini

Ore 12:00 – FREESTYLE: qualificazione 1 aerials donne

Ore 12:00 – SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri uomini

Ore 12:27 – SHORT TRACK: semifinali 500 metri uomini

Ore 12:44 – SHORT TRACK: finale staffetta donne

Ore 12:45 – FREESTYLE: qualificazione 2 aerials donne

Ore 13:05 – CURLING: sessione 7 round robin uomini

Ore 13:14 – SHORT TRACK: finale 500 metri uomini

Ore 14:00 – SPEED SKATING: quarti di finale team-pursuit uomini

Ore 14:56 – SPEED SKATING: 500 metri donne

Lunedì 14 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 7 round robin donne

Ore 2:22 – PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio – programma libero

Ore 2:30 – SNOWBOARD: qualificazione 1 big air donne

Ore 2 -30 – BOB: terza manche monobob donne

Ore 2:30 – FREESTYLE: prima manche finale slopestyle donne

Ore 2:57 – FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle donne

Ore 3:15 – SNOWBOARD: qualificazione 2 big air donne

Ore 3:24 – FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne

Ore 4:00 – SNOWBOARD: qualificazione 3 big air donne

Ore 4:00 – BOB: quarta manche monobob donne

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: prima semifinale donne

Ore 5:30 – FREESTYLE: qualificazione 1 slopestyle uomini

Ore 6:30 – SNOWBOARD: qualificazione 1 big air uomini

Ore 6:32 – FREESTYLE: qualificazione 2 slopestyle uomini

Ore 7:05 – CURLING: sessione 8 round robin uomini

Ore 7:15 – SNOWBOARD: qualificazione 2 big air uomini

Ore 8:00 – SNOWBOARD: qualificazione 3 big air uomini

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI: prima manche prova a squadre uomini

Ore 13:05 – BOB: prima manche bob a 2 uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 8 round robin donne

Ore 13:06 – SALTO CON GLI SCI: seconda manche prova a squadre uomini

Ore 14:10 – HOCKEY GHIACCIO: seconda semifinale donne

Ore 14:40 – BOB: seconda manche bob a 2 uomini

Martedì 15 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 9 round robin uomini

Ore 2:30 – FREESTYLE: prima manche finale slopestyle uomini

Ore 2:30 – SNOWBOARD: prima manche finale big air donne

Ore 2:52 – SNOWBOARD: seconda manche finale big air donne

Ore 2:57 – FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle uomini

Ore 3:15 – SNOWBOARD: terza manche finale big air donne

Ore 3:24 – FREESTYLE: terza manche finale slopestyle uomini

Ore 4:00 – SCI ALPINO: discesa libera donne

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: playoff uomini

Ore 6:00 – SNOWBOARD: prima manche finale big air uomini

Ore 6:22 – SNOWBOARD: seconda manche finale big air uomini

Ore 6:45 – SNOWBOARD: terza manche finale big air uomini

Ore 7:05 – CURLING: sessione 9 round robin donne

Ore 7:30 – SPEED SKATING: semifinali team -pursuit donne

Ore 7:52 – SPEED SKATING: semifinali team -pursuit uomini

Ore 8:00 – COMBINATA NORDICA: salto di allenamento trampolino grande

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA: manche di salto trampolino grande

Ore 9:22 – SPEED SKATING: finale per il bronzo team – pursuit donne

Ore 9:28 – SPEED SKATING: finale per l’oro team – pursuit donne

Ore 9:40 – HOCKEY GHIACCIO: play-off uomini

Ore 9:41 – SPEED SKATING: finale per il bronzo team -pursuit uomini

Ore 9:47 – SPEED SKATING: finale per l’oro team -pursuit uomini

Ore 10:00 – BIATHLON: staffetta 4×7.5 km uomini

Ore 11:08 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto singolo donne

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA: 10 km gundersen trampolino grande

Ore 13:05 – CURLING: sessione 10 round robin uomini

Ore 13:15 – BOB: terza manche bob a 2 uomini

Ore 14:10 – HOCKEY GHIACCIO: playoff uomini

Ore 14:50 – BOB: quarta manche bob a 2 uomini

Mercoledì 16 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 10 round robin donne

Ore 3:15 – SCI ALPINO: prima manche slalom uomini

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 1 uomini

Ore 6:45 – SCI ALPINO: seconda manche slalom uomini

Ore 7:00 – HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 2 uomini

Ore 7:05 – CURLING: sessione 11 round robin uomini

Ore 8:45 – BIATHLON: staffetta 4×6 km donne

Ore 9:40 – HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 3 uomini

Ore 10:00 – SCI DI FONDO: semifinali team -sprint tecnica classica donne

Ore 10:40 – SCI DI FONDO: semifinali team -sprint tecnica classica uomini

Ore 12:00 – FREESTYLE: finale 1 aerials uomini

Ore 12:00 – SCI DI FONDO: finale team -sprint tecnica classica donne

Ore 12:30 – SCI DI FONDO: finale team -sprint tecnica classica uomini

Ore 12:30 – HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo donne

Ore 12:30 – SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri donne

Ore 13:00 – FREESTYLE: finale 2 aerials uomini

Ore 13:15 – SHORT TRACK: semifinali 1500 metri donne

Ore 13:05 – CURLING: sessione 11 round robin donne

Ore 13:44 – SHORT TRACK: finale staffetta uomini

Ore 14:18 – SHORT TRACK: finale 1500 metri donne

Ore 14:30 – HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 4 uomini

Giovedì 17 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 12 round robin uomini

Ore 2:30 – FREESTYLE: prima manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 3:21 – FREESTYLE: seconda manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 3:30 – SCI ALPINO: combinata alpina donne – manche di discesa

Ore 4:30 – FREESTYLE: skicross – seeding round

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro donne

Ore 5:30 – FREESTYLE: prima manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 6:21 – FREESTYLE: seconda manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 7:00 – FREESTYLE: ottavi di finale skicross donne

Ore 7:00 – SCI ALPINO: combinata alpina donne – manche di slalom

Ore 7:05 – CURLING: sessione 12 round robin donne

Ore 7:35 – FREESTYLE: quarti di finale skicross donne

Ore 7:54 – FREESTYLE: semifinali skicross donne

Ore 8:00 – COMBINATA NORDICA: trial round staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 8:10 – FREESTYLE: small e big final skicross donne

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA: manche di salto staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 9:30 – SPEED SKATING: 1000 metri donne

Ore 11:08 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo donne

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA: manche di sci di fondo staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 13:05 – CURLING: semifinali uomini

Venerdì 18 febbraio

Ore 2:30 – FREESTYLE: prima manche finale half-pipe donne

Ore 2:57 – FREESTYLE: seconda manche finale half-pipe donne

Ore 3:24 – FREESTYLE: terza manche finale half-pipe donne

Ore 4:45 – FREESTYLE: seeding run skicross uomini

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: prima semifinale uomini

Ore 7:05 – CURLING: finale per il bronzo uomini

Ore 7:45 – FREESTYLE: ottavi di finale skicross uomini

Ore 8:20 – FREESTYLE: quarti di finale skicross uomini

Ore 8:39 – FREESTYLE: semifinali skicross uomini

Ore 8:55 – FREESTYLE: small e big final skicross uomini

Ore 9:30 – SPEED SKATING: 1000 metri uomini

Ore 10:00 – BIATHLON: mass start 15 km uomini

Ore 11:38 – PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico – programma corto

Ore 13:00 – BOB: prima manche bob a 2 donne

Ore 13:05 – CURLING: semifinali donne

Ore 14:10 – HOCKEY GHIACCIO: seconda semifinale uomini

Ore 14:30 – BOB: seconda manche bob a 2 donne

Sabato 19 febbraio

Ore 2:30 -FREESTYLE: prima manche finale half-pipe uomini

Ore 2:30 – BOB: prima manche bob a 4 uomini

Ore 2:57 – FREESTYLE: seconda manche finale half-pipe uomini

Ore 3:24 – FREESTYLE: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 4:00 – SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo – ottavi di finale

Ore 4:05 – BOB: seconda manche bob a 4 uomini

Ore 4:47 – SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo – quarti di finale

Ore 5:14 – SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo – semifinali

Ore 5:37 – SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo – finale per il bronzo

Ore 5:46 – SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo – finale per l’oro

Ore 7:00 – SCI DI FONDO: 50 km tecnica classica mass start uomini

Ore 7:05 – CURLING: finale per l’oro uomini

Ore 8:00 – SPEED SKATING: semifinali mass start uomini

Ore 8:45 – SPEED SKATING: semifinali mass start donne

Ore 9:30 – SPEED SKATING: finale mass start uomini

Ore 10:00 – SPEED SKATING: finale mass start donne

Ore 10:00 – BIATHLON: mass start 12 -5 km donne

Ore 12:08 – PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico – programma libero

Ore 13:00 – BOB: terza manche bob a 2 donne

Ore 13:05 – CURLING: finale per il bronzo donne

Ore 14:10 – HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo uomini

Ore 14:30 – BOB: quarta manche bob a 2 donne

Domenica 20 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: finale per l’oro donne

Ore 2:30 – BOB: terza manche bob a 4 uomini

Ore 4:20 – BOB: quarta manche bob a 4 uomini

Ore 5:00 – PATTINAGGIO DI FIGURA: galà di esibizione

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro uomini

Ore 7:30 – SCI DI FONDO: 30 km tecnica classica mass start donne

Fonte Eurosport