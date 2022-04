Omicidio Luigi Panzieri: sospettato il compagno della badante

Un giallo misterioso quello che avvolge l’omicidio del pensionato 86enne Luigi Panzieri. Ieri, il corpo dell’uomo è trovato senza vita nel proprio appartamento alle porte di Roma.

L’autopsia ha inoltre confermato che l’anziano è morto a causa di 7 coltellate: una all’addome e sei tra il collo e il torace. Continuano le indagini da parte delle forze dell’ordine per fare chiarezza su quanto accaduto che ora si stanno concentrando sul compagno della badante.

86enne morto in casa: ascoltato il compagno della badante

A far scattare l’allarme è stata proprio la badante la quale ha riferito agli inquirenti di essersi recata nella casa dell’anziano verso le 8 per poi uscire per fare la spesa. Al suo rientro, intorno alle 11, l’86enne non rispondeva al citofono e da lì il macabro rinvenimento.

Gli agenti della Squadra Mobile di Roma hanno fatto partire l’inchiesta e ascoltato fino a tarda notte la badante, A.T di 46 anni. Concentrandosi suoi suoi spostamenti, per tutto il giorno hanno cercato di ricostruire i contatti della 46enne arrivando infine al suo compagno.

Residente a Rieti, l’uomo è stato raggiunto nel suo appartamento nella notte di mercoledì e ieri mattina è stato ascoltato in commissariato a Tivoli. Sono attualmente in corso le verifiche sul proprio alibi. L’uomo dovrà infatti chiarire dove di trovava la mattina dell‘omicidio di Luigi Panzieri.

Ora, è molto probabile che gli agenti metteranno a confronto il compagno della badante con il portinaio dello stabile, il quale aveva riferito di aver notato un individuo ‘con k-way mimetico e uno scalda collo nero che con fare sospetto si aggirava nel palazzo’. Verranno inoltre analizzate le immagini e i video delle telecamere di sorveglianza del palazzo.

L’ipotesi di rapina

Al momento la pista degli agenti è quella di una rapina finita male. Infatti mancano dal conto del pensionato 600 euro e in casa oltre alle chiavi sono spariti anche due bancomat. Stando a quanto riferito dalla badante, sarebbe stato il pensionato stesso a incaricarla del prelievo anche se poi non è stata in grado di chiarire dove siano finiti i soldi.

La testimonianza di un vicino e il sopralluogo

Un altro dettaglio importante emerge a seguito della testimonianza di un vicino di casa il quale ha riferito di aver sentito intorno alle 8 del mattino una violenta lite nell’appartamento del pensionato. Lite dove avrebbe udito la presenza di una voce femminile. Sono diversi dunque i punti ancora da chiarire per far luce su quanto avvenuto.

Anziano trovato morto in cucina

Nel frattempo, ieri pomeriggio gli agenti hanno eseguito un ulteriore sopralluogo nell’appartamento di Via Monte Rosa che già era sotto sequestro. Secondo una prima ricostruzione la violenta aggressione si sarebbe consumata in cucina, dove poi è stato trovato Panzieri. Analizzati anche i coltelli da cucina, nei prossimi giorni si procederà alle comparazioni.