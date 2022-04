Operazione ad alto impatto della Polizia a San Basilio: controlli a tappeto in tutto il quartiere

Se lo stavano domandando da ieri i residenti di San Basilio, loro che dal pomeriggio hanno notato diverse pattuglie della Polizia girare nel quartiere. E in effetti, gli agenti erano impegnati nei servizi di alto impatto e stavano passando al setaccio proprio quella zona, con l’attenzione puntata soprattutto sulle piazze di spaccio di Via Gigliotti-Mechelli.

Controlli a San Basilio

Gli agenti del IV Distretto San Basilio, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Lazio, alle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, alle squadre cinofile, alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica, hanno portato avanti dei controlli capillari per tutto il pomeriggio. Nel dettaglio, sono stati effettuati 14 posti di controlli, 11 perquisizioni domiciliari, 5 ispezioni ad edifici, dai terrazzi alle cantine usando il fiuto dei cani antidroga, 21 controlli domiciliari.

Droga sequestrata e denunce

Ma solo. Sempre a San Basilio, sono stati controllati 120 veicoli e identificate 220 persone: 2 di loro, tra l’altro, sono state denunciate per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e minacce a Pubblico Ufficiale, mentre una è stata sanzionata amministrativamente per l’acquisto. Sotto sequestro 1 pistola replica, denaro, 158 grammi di cocaina suddivisi in 250 dosi, 40 grammi di hashish e materiali per il confezionamento degli stupefacenti.