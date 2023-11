Oroscopo 2024, tante lacrime in arrivo per questi segni zodiacali

Tutti aspettiamo l’anno nuovo con la speranza che abbia buone novità in serbo. Chi più, chi meno ripone nel 2024 aspettative per un nuovo amore, per un successo professionale o, magari, solo per avere un po’ più di tranquillità. Qualcuno si affida alle Stelle, è loro che interroga per sapere cosa deve aspettarsi per l’anno che sta per arrivare. Purtroppo ci sono segni zodiacali, già per carattere, predisposizione e anche per l’intensità con cui vivono le emozioni, portati a piangere più facilmente e, sfortunatamente, nel 2024 ce ne sono alcuni che dovranno tenere i fazzoletti a portata di mano…

Il 2024 acuirà la sensibilità di alcuni segni zodiacali

Sembra proprio che il prossimo anno acuisca la sensibilità di alcuni segni zodiacali e sono in particolare tre quelli che verranno maggiormente ‘colpiti’ da questa previsione. Non per forza lacrime di dolore, però, sia ben chiaro. Può trattarsi di un pianto emotivo, di esperienze positive che vengono vissute con particolare intensità proprio a causa di una spiccata sensibilità. Scopriamo insieme di chi si tratta…

Il Toro è trai segni che maggiormente si lascerà travolgere dalle emozioni

Stelle nel segno, allineamenti di Pianeti e chissà. Gli esperti sono certi che tra i segni che avranno sicuramente bisogno di conforto e fazzoletti, c’è il Toro. Un romanticone che ripone troppe aspettative nei sentimenti e nelle relazioni interpersonali, e che proprio per questo sono ‘condannati’ ad avere contraccolpi più forti in caso di delusioni. Il loro attaccamento agli affetti in questo 2024 sarà più intenso, più pregnante e gli ‘addi’ non faranno proprio al caso di questo segno che si troverà a soffrire profondamente di una relazione, amicale o amorosa, che naufraga. Ma non disperate e prendetevi il tempo necessario per recuperare le energie e l’entusiasmo che vi caratterizza, così da poter tornare a sorridere prima possibile alla vita e a eventuali nuovi amici o amori.

Il Cancro è tra i segni più emotivi e sarà ‘vittima’ dei sentimenti

Tra i 12 segni dello zodiaco il Cancro è uno dei più emotivi, è risaputo. E anche nell’ormai prossimo 2024 non faranno eccezione. Come di consueto, quindi, si lasceranno andare a pianti a dirotto anche di fronte al film di un animaletto in difficoltà o di un rapporto di coppia che finisce male. Emozioni dirompenti, quindi per i nati sotto questo segno che potrebbero, però, fare tesoro delle esperienze. Il ripetersi di questa intensità di sentimenti potrebbe spingere molti a imparare molti a gestire le emozioni e magari a finalizzarle a qualcosa di costruttivo.

L’empatia della Bilancia non lascerà loro scampo in questo 2024

L’empatia dei bilancini il prossimo anno sarà ancora più intensa del solito. Calarsi nei panni del prossimo sarà un evento tanto naturale quanto incontrollabile. È il caso che i nati sotto questo si preparino a forti emozioni in questo 2024 che sta per arrivare. Importante per la Bilancia non farsi troppo trasportare dagli eventi che la circonda. Fondamentale restare con i piedi ancorati al terreno e cercare di non farsi trasportare da eventi che non li riguardano direttamente.

Diversi altri i segni estremamente emotivi dello zodiaco che rischiano di lasciarsi andare al pianto

In questa classifica non bisogna poi dimenticare alcuni segni che sono altrettanto emotivi e letteralmente incapaci di gestire i sentimenti, tanto da farsi trasportare troppo spesso dalla loro innata sensibilità. Tra questi ultimi occorre annoverare il segno dello Scorpione, che per quanto estremamente determinato presenta un aspetto interiore estremamente vivo; il segno dei Pesci che quanto a empatia e emozioni non sono secondi a nessuno; Ma anche la Vergine che proprio per la sua spasmodica ricerca della perfezione non accetta di buon grado le critiche che la riguardano, mettendola profondamente in crisi.