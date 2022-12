Oroscopo Branko Capodanno: quali saranno i segni fortunati del 1 gennaio 2023?

Oroscopo Branko 1 gennaio 2023. Il nuovo anno è arrivato e un’altra festosa domenica ci attende! Sarete ospiti dei parenti oppure dovrete occuparvi del pranzo del primo dell’anno? Anche se i preparativi sono tanti, la gioia dello stare insieme riempie i cuori di tutti i commensali. Tuttavia, tra una portata e l’altra, scommetto che siete curiosi di sapere cosa ci riserveranno le stelle in questo primo giorno dell’anno! Non ci resta che scoprire tutto, segno per segno, con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Che non sbaglia e non delude mai!

Oroscopo Branko 1 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: L’anno si apre in maniera positiva. Quest’oggi potrai risolvere degli antichi dissapori, cosa che ti farà sentire in pace con te stesso regalandoti una grinta davvero invidiabile.

Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per tornare ad emozionarsi! Dunque se durante queste feste hai conosciuto una persona carina non lasciartela scappare. Il nuovo anno sarà foriero di interessanti novità

Oroscopo Branko Gemelli: La giornata parte con il piede giusto, hai una bella carica e sentirai di poter superare ogni ostacolo. Attenzione però alle finanze, ultimamente non hai badato a spese!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi potresti avere qualcosa da ridire al partner. Attenzione però a non alimentare inutili polemiche, cerca piuttosto un punto di incontro e mostrati aperto al dialogo.

Oroscopo Branko Leone: Se sei single dovresti guardarti attorno, sarebbe un peccato sprecare lo charme che caratterizza il tuo segno zodiacale in questo primo giorno dell’anno. Sul lavoro favoriti gli accordi con altre città.

Oroscopo Branko Vergine: Cielo interessante per chi desidera tornare ad emozionarti, ultimamente hai messo da parte i sentimenti per dedicarti al lavoro ma è giunto il momento di rimettere in moto il cuore.

Oroscopo Branko 1 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Bello questo cielo per chi desidera mettere in cantiere un nuovo, importante progetto, penso ad esempio a chi vuole andare a convivere. Sul lavoro attenzione a non alimentare polemiche con capi e referenti.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi i sentimenti sono favoriti, se hai una persona nel cuore fatti avanti! Cielo interessante anche per chi vuole stringere nuovi accordi di lavoro.

Oroscopo Branko Sagittario: In amore è tempo di prendere in mano le redini della situazione e in certi casi sarai tu stesso a dire basta! Sul lavoro hai delle buone intuizioni, falle valere.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cielo positivo per i sentimenti! L’anno si apre all’insegna di una certa armonia e potrai finalmente mettere da parte antichi dissapori fonte di stress e tensione.

Oroscopo Branko Acquario: Stelle interessanti per l’amore! Se sei solo cerca di ampliare la cerchia dei tuoi contatti. Sul lavoro una tua richiesta potrebbe trovare accoglimento.

Oroscopo Branko Pesci: In amore ti interessa una persona ma non riesci a capire fino in fondo a quale gioco stia giocando. Sul lavoro c’è un po’ di tensione, cerca di non alimentare inutili polemiche con capi e referenti.