Orrore a Roma, 17enne violentata la notte di Capodanno. Torna libero uno degli arrestati

L’hanno forse “stordita”, poi l’hanno violentata. E lo hanno fatto insieme mentre lei, una ragazzina di soli 17 anni, non poteva difendersi, ribellarsi. E’ successo lo scorso anno, durante la notte di Capodanno, tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2021, quando in Italia non si poteva festeggiare per via delle restrizioni anti-Covid. Ma loro, tutti giovani, hanno violato le regole e hanno organizzato un party privato in una villetta in zona Primavalle. E non è bastato essere sprezzante contro le normative. Loro in quella casa hanno stuprato in branco una 17enne, figlia di un diplomatico spagnolo. Ed è stata proprio lei a denunciare quella violenza ai Carabinieri di Roma La Storta, che hanno poi identificato tre ragazzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni. Ora, però, uno di loro è tornato libero.

Roma, 17enne violentata a Primavalle. Torna in libertà uno dei giovani stupratori

Uno degli stupratori, come spiega il quotidiano La Repubblica, è stato scarcerato dal tribunale di Riesame di Roma. Si tratta di un 21enne, che era stato arrestato lo scorso 13 gennaio ed era ai domiciliari con il braccialetto. Proprio lui che nell’ordinanza di applicazione di misura cautelare, come scrive la giudice Tamara De Amicis aveva violentato la giovane ‘abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica e fisica in quanto in forte stato di alterazione psico fisica’. Il 21enne, però, si è sempre dichiarato innocente e ora è tornato in libertà, in attesa di un eventuale rinvio a giudizio.

