Ostia, accusa un malore e muore: choc in spiaggia nel primo weekend della stagione estiva

Dramma questo pomeriggio ad Ostia dove un uomo, colto da malore, è morto mentre si trovava in spiaggia. E’ successo poco dopo l’ora di pranzo. Inutili purtroppo i tentativi di salvarlo: per lui non c’è stato nulla da fare.

Malore in spiaggia ad Ostia oggi 14 maggio

L’uomo, sulla sessantina, di cui non sono disponibili le generalità al momento, si trovava in spiaggia sul litorale. Come tanti aveva deciso di regalarsi qualche ora di sole e relax considerando che proprio oggi, sabato 14 maggio, partiva la stagione balneare sul litorale romano. Ad ogni modo sul posto, non appena scattato l’allarme, intorno alle 14.00, sono intervenuti i soccorsi ma nonostante i disperati tentativi di salvarla la persona è deceduta.

Le cause del decesso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Ostia che hanno svolto gli accertamenti di rito. I Militari hanno confermato l’ipotesi della morte per cause naturali, legata con tutta probabilità a un episodio cardiaco.

