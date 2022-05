Trovato morto in spiaggia Amedeo Mattiello: era uscito di casa per fare una passeggiata

Terracina. Ne avevamo scritto solamente qualche ora fa, cercando aumentare la risonanza mediatica del triste appello arrivato dalla figlia nella tarda serata di ieri, giorno in cui suo padre era scomparso facendo perdere completamente le sue tracce.

Ritrovato senza vita in spiaggia questa mattina

Le speranze di ritrovarlo, le apprensioni e le ricerche da parte anche delle forze dell’ordine hanno avuto, purtroppo, proprio nell’ultima ora un triste esito. Amedeo Mattiello, conosciuto in città e stimato da molti, è stato ritrovato morto sulla spiaggia.

L’appello della figlia dopo la scomparsa

Era andato a fare una passeggiata, o almeno questa storia sembra raccontare il resoconto delle indagini, ma poi non era più tornato a casa. Le ore passavano, e la preoccupazione della famiglia aumentava fino a strozzare il fiato. La figlia, a quel punto, dopo aver allertato anche le forze dell’ordine, ha tentato anche di lanciare un appello tramite un post su Facebook.

Il supporto dai social per ritrovarlo

Appello che ha trovato subito tutto il supporto della comunità di Terracina, che si è mobilitata per far girare le immagini e le informazioni sull’uomo scomparso. I familiari, poi, avevano chiesto aiuto anche all’associazione Penelope e al popolo dei social network, per condividere foto e numeri di telefono nella speranza di ricevere segnalazioni di avvistamento.

Aveva 67 anni ed era uscito per fare una passeggiata in riva al mare

La triste notizie è arrivata questa mattina, purtroppo: il 67enne è stato ritrovato morto in spiaggia, nella sua stessa Terracina, da un passante che in quel momento aveva notato qualcosa di strano in quella zona. Del caso in questione, ora, se ne occupa la Polizia e la Procura. Quasi certamente verrà disposta l’autopsia per accertare le cause della morte. Per il momento, l’ipotesi più concreta è quella del decesso per cause naturali.